أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

المشكلة الناشئة مع المستشفيات حاليا والتي تنذر بتداعيات خطيرة مردها الى “نكايات” داخل مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الذي عطل بعض أعضائه قرارا لاعطاء المستشفيات سلفة مالية لتسيير امورها.

باتت لائحة رئيس نادٍ بيروتي عريق في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة، وستضم نائباً سابقاً من “الجماعة الإسلامي.

على رغم اعلان وزير الصحة عن بدء توافر ادوية امراض مزمنة من الاثنين الا ان مراجعي الوزارة يتلقون عبر الهاتف اجابات في غاية السلبية تدعوهم الى عدم معاودة الاتصال الا بعد شهر.

فتحت محطات الوقود ابوابها للمواطنين امس بعد ادعاء اكثرها السبت بانه لا يملك مخزونا علما ان اي باخرة لم تصل الى لبنان في اليومين السابقين.

بعد التطاول على البطريركية المارونية وانطلاق حملة من الردود المدافعة عن بكركي وسيدها نشطت حركة اتصالات لعدم الاستمرار في “حفلة الزجل” ورفض الانجرار الى حملة مقصودة ومعروفة الاهداف.

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الجمهورية

من المقرر أن يعود كبار المسؤولين من بعض البعثات الديبلوماسية العربية إلى بيروت مع قرب أحد الاستحقاقات الهامة.

يجزم مرجع كبير إلى حد قطع الشك باليقين بأنّ أحدا لا يمكنه تعطيل استحقاق حسّاس يتوقف عليه مصير البلاد.

أكد أحد الوزراء أنه يرفض المنحى الذي اعتمدته الحكومة في التعامل مع مشروع رفعه إليها.

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اللواء

تلقَّى فريق حاكم نصائح من دول صديقة بالابتعاد عن طروحات، لا تناسب وضع المسيحيين في هذه المرحلة!

يُقال في الأندية الضيّقة أن فريقاً واحداً يرغب بإجراء الانتخابات، لإعتبارات تهدف إلى كشف فريق آخر من بيئته.

كشفت استطلاعات رأي لأكثر من شركة إحصاءات خطورة على فوز رئيس تيار معروف بأية انتخابات مقبلة، حتى في الدائرة التي يمثلها اليوم.

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نداء الوطن

تبين ان هيئة الاشراف على الانتخابات لم تباشر اعمالها ولم تنشر مراسيم تعيين الاعضاء المعينين ولم يتم تأمين التجهيزات اللوجستية لممارسة مهامها، رغم انقضاء اسابيع على فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية.

تخوف بعض المعنيين من ان يكون الهدف من اقتراح القانون المقدم من كتلة لبنان القوي لاستبدال تعويضات الصرف لمستخدمي المؤسسات العامة بمعاشات تقاعدية، تصفية حقوق المستخدمين لدى مؤسسة كهرباء لبنان تمهيداً لخصخصتها.

أفادت مصادر مقربة من وزير التربية ان ملف تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية قد جرى تضخيمه حيث ارتفع العدد في الملف من 730 استاذاً الى 1700 استاذ مما ينذر بافلاس صندوق تعاضد اساتذة الجامعة اللبنانية في حال اقرار الملف، حيث تبلغ كلفة التقديمات الاجتماعية لهذا العدد اكثر من 4 ملايين دولار سنوياً.

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الأنباء

رغم النفي الا ان النشاط على منصة مالية كان فعلا متوقفاً في معظم المصارف التي امتنعت عن القيام بعمليات “الكاش”.

التعديل الذي سيطرأ على الية العمل في قطاع اساسي سيؤدي الى ارتفاع اضافي في الأسعار.

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البناء

قال سفير دولة كبرى في بيروت إن أكبر دليل لديه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليس المعلومات الغربية عن الإصرار على إجرائها ولا إعلان الأطراف المعنيّة الأساسيّة عدم قبول تأجيلها بل إن تقديم الرئيس نبيه بري طلب ترشيحه هو علامة كافية على أن الانتخابات ستتم.

نُقل عن الرئيس الروسي قوله تعليقاً على مسار الحرب في أوكرانيا “الأميركيون رأوا مصادر قوتنا في سورية وحاولوا تقليدها لخوض حرب رابحة ونحن رأينا نقاط ضعفهم ووضعنا ما يلزم من خطط لجعل حربهم خاسرة”.