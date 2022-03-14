أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تبين الارقام الاولية ان ثمة 52 وجهاً جديداً سينضمون الى مجلس النواب المقبل بعد عزوف عدد من النواب الحاليين عن الترشح ووفاة اخرين.

عُلم أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، أشاد بمسيرة النائب نعمه طعمه السياسية والنيابية، ووقوفه إلى جانب الناس، ونُقل أن جنبلاط خلال لقائه الأخير بالنائب طعمه قال له: “أنت رجل المصالحة بامتياز”.

لوحظ أن التوافق على ترشيح وزير سابق للمقعد الدرزي في دائرة حاصبيا – مرجعيون، قد يكون الأسرع والأسهل على خط التوافق الدرزي – الدرزي و”الثنائي الشيعي”.

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الجمهورية

وزير حالي قال إنّ ما يدعو إلى التأمّل هو استقرار الأوضاع الأمنية وثباتها رغم الأوضاع الإقتصادية.

أبدى سفير أمام مسؤول رسمي عدم حماسته لبناء معمل لإنتاج الكهرباء في منطقة محدّدة.

تبين أنّ ترشيحاً لمقعد نيابي في إحدى الدوائر الحسّاسة لم يحسم بعد لدى أصحاب القرار خلافاً لايحاءات المتنافسين عليه.

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اللواء

يُعتبر الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في حالة تشاور مستمر لتنسيق موقفيهما من الإنتخابات النيابية عزوفاً أو ترشيحاً، مع التأكيد في الحالتين على عدم الدعوة للمقاطعة!

أدّى الإرباك الداخلي السائد في أوساط التيار الوطني الحر إلى تأخير إعلان مرشحيه في عدد من المناطق، فضلاً عن الصعوبات التي تعترض تحالفاته في العديد من الدوائر!

تساءل خبير مالي عمَّن يقف وراء قرار المصارف بدفع ?? بالمئة فقط نقداً من قيمة المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، بحجة عدم توفر السيولة بشكل كافٍ!

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نداء الوطن

إعتبرت أوساط سياسية ان تأخر عدد من نواب كتلة “المستقبل” في إعلان موقفهم من الاستحقاق النيابي وتضامنهم المتأخر مع رئيس كتلتهم يعود الى تعذر ايجاد مصدر لتمويل الحملة الانتخابية التي قدرها بعضهم بـ300 الف دولار للمرشح الواحد.

أفادت معلومات ان الأمين العام لتيار “المستقبل” احمد الحريري يتواصل مع الفاعليات ورؤساء البلديات والمخاتير والمفاتيح الانتخابية في قرى البقاع الأوسط وبلداته ويحثّهم على الاقتراع للمرشح النائب ميشال ضاهر.

تردد أن شخصية شمالية سنية رفضت ترشيح نجل نائب ووزير ماروني سابق على لائحته في طرابلس.

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الأنباء

إنكار للواقع تجلّى بخطاب سياسي عكس انفصاماً في الشخصية ونكراناً لكل الفشل المتراكم الذي يتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية عن الانهيار الذي وصل اليه البلد.

رغم الشتاء العاصف والعواصف المتتالية التي تتطلب استنفاراً استثنائياً إلا أن رواتب العمال الموسميين في مراكز جرف الثلوج لم تُصرف بعد منذ بداية الموسم.

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البناء

لاحظت مصادر معنية بالملف الانتخابي ان الأحزاب الكبرى تقوم بترشيح عدد يزيد بمرشح أو اثنين فقط عما يمكن أن تناله وهذا ناتج عن التحفظ تجاه اتهامها لاحقاً بالخسارة، لكنه يكشف مع الترشيحات الأحجام التقريبيّة التي ستظهرها النتائج.

رأى خبير عسكريّ أن الصواريخ الإيرانية على اربيل رسالة مشفّرة بخمسة رؤوس. فهي رسالة تهديد بالانتقام من “إسرائيل” وفتح ملف الموساد في العراق وتأكيد التمسك بالسلاح الصاروخيّ وتثبيت عنوان الحرس الثوري في أية مفاوضات حول العقوبات وإنذار للأميركيّين بالاقتراب من القنصليّة.