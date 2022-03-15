أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

نائب حالي إستقلّ عن كتلة موالية قال إنّه سيتحالف مع نائب معروف بمعارضته الشرسة في إحدى دوائر جبل لبنان.

يضع حزب حدوداً لمراعاة حلفائه إنتخابياً وخطاً أحمر حيال تأمين مقاعد محدّدة.

راجع عدد من المسؤولين في تيار سياسي قرارات الإستقالة في اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان اللوائح بفعل ضغوط تؤذي بسمعتهم.

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اللواء

تبلغ مسؤول رفيع من وزير خارجية دولة عربية معنية بالتغذية بالطاقة أن الإدارة الأميركية لم تبلغ هذه الدولة أية إعفاءات من عقوبات قيصر

لم يتمكن نائب بيروتي من تأليف لائحة، إذ يواجه صعوبات جمّة، تعيق توصله إلى مثل هذا الخيار!

بات بحكم المؤكد أن مرجعاً سابقاً، سيحتذي حذو زملائه في النادي، ويمتنع عن الترشح لانتخابات أيّار.

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نداء الوطن

يتردد أنّ رئيس حزب معارض يعرقل التفاهم مع مجموعات معارضة بسبب إصراره على تبني أحد المرشحين الموارنة في إحدى دوائر جبل لبنان، فيما المرشح المذكور يرفض دعم الحزب المعارض.

يلاحظ المراقبون ان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يستعمل العامل الديني للمّ العطف عند الانتخابات ويغيب، فعشية انتخابات 2018 استقصد نشر صور له مشاركاً في قداس إلهي وغاب، وعند إعلان ترشيحه أمس الاول إستقصد زيارة مدفن والده لاستقطاب العطف ايضاً.

قيل ان نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس أبلغ جهات حزبية صديقة، أنه لا يدعم ترشيح رئيس سابق لاتحاد بلديات عكارية، كان محسوباً عليه.

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الأنباء

الصورة الانتخابية تتبدل بشكل مفاجئ في بعض الدوائر قبيل ساعات على إقفال باب الترشيح.

قرار مرجعية مسؤولة بالعزوف عن الترشح سينسحب على غيره في كتلته ايضا.

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البناء

قالت مصادر إحصائية إن ثلاثي حزب الله وامل والتيار ضمن الثلث المعطل بـ 43 مقعداً محققاً بينما ضمن ثلاثي القوات – الاشتراكي – “المجتمع المدني” 30 مقعداً ويتوقع أن يضمن التحالف الثلاثي الأول بحلفائه 20 مقعداً وأن يضمن الثاني 10 مقاعد ويبقى 25 مقعداً للتنافس والوسط.

نقل دبلوماسيون غربيون تقديرات أميركية عالية المستوى لخطورة استهداف الحرس الثوريّ لمقر قيادة الموساد في أربيل وقولها إن الأمر جديّ وليس إعلامياً وينتج معادلة ردع جديدة قابلة للتوسّع أفقياً وعمودياً وتوجب على “إسرائيل” إعادة النظر بغاراتها على سورية قبل بلوغ مرحلة الخطر.

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