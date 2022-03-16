أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تبين ان الرسالة التي رد بها النائب نبيل نقولا على رئاسة “التيار الوطني الحر” لم تكن معدة للاعلام لكنها سربت لضرب العلاقة كما يؤكد عارفو نقولا.

شكا عدد من الناشطين السياسيين بقاعاً من ان المرشح الدكتور عيد عازار يتصرف كأنه رئيس لائحة قبل تشكيلها وهو يضع شروطا على امكان الانضمام اليها وبعضهم ممن يملكون رصيداً أكبر منه وتاريخاً نضالياً.

يبدو ان موظفي المصارف باتوا ضحية الصراع الدائر بين ادارات المصارف وادارات المستشفيات التي اعلنت رفضها استقبالهم من دون ان يسددوا البدلات نقداً.

الجمهورية

إستبعدت مصادر ديبلوماسية أن تتجدّد آلية التعاطي مع مسؤول جديد بطريقة مستنسخة عن السابق لأسباب مختلفة.

إعتذر رجل أعمال كسرواني عن تلبية تمنّي أحد الأحزاب الإنضمام إلى لائحته.

يؤكد مرجع بارز بحسب معطياته أنّ الإنتخابات حاصلة مئة في المئة.

اللواء

وفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن دبلوماسية الكرملين تركز في خطابهاعلى مقولة أميركية أُطلقت في مطلع القرن: “مَن ليس معنا فهو ضدنا” في الحرب الجارية مع أوكرانيا.

يخشى مراقبون من العودة إلى التلاعب بالدولار، في أي وقت، خلال نيسان المقبل.

تبيّن لمهتمين أن مقراً رسمياً تحوّل إلى خلية نحل لحسم الخلاف داخل تيار موالٍ، أقله في دائرة المتن، ودائرة جزين!

نداء الوطن

أبلغ النائب جهاد الصمد حلفاءه المعنيين رفضه الشديد لترشيح الحاج كمال الخير معه على اللائحة في دائرة الشمال الثانية مهما كلف الثمن.

تبلغ رئيس حزب ممانع طلباً من جهة راعية بضرورة سحب ترشيحه من الانتخابات النيابية في حال رغب بالاستمرار بمهامه الحزبية.

يشيع احد النواب المستبعدين من الترشيح ان مرجعيته بصدد ترشيحه لوظائف ومواقع اخرى.

الأنباء

توقف الحديث بشكل كامل عن مبادرة على خط بيروت وعدم الجواب بمثابة الجواب.

تستمر الحجج حول تأخير خطوة اصلاحية بالغة الأهمية في قطاع حيوي والهروب من المسؤولية برمي التهم على الاخرين.

البناء

تقول مصادر إحصائية إن التنافس على التمثيل المسيحي سيدور في دوائر المتن و كسروان جبيل وبيروت الأولى وستكون النتيجة 7/24 للتيار الوطني الحر و 4/24 للقوات و3/24 للكتائب و3/24 للمعارضة والمجتمع المدنيّ ولاستحالة ضم خصوم التيار في كتلة واحدة سيحتفظ بالكتلة الأكبر مسيحياً.

تقول مصادر خليجية إن الدعوة باسم مجلس التعاون الخليجي لحوار يمني في الرياض يشترك فيها أنصار الله تحظى باهتمام دولي لمعرفة ما إذا كانت غطاء لمشروع حوار مباشر بين السعودية وأنصار الله. وهذا يتوقف على تبلغ الأنصار رسالة واضحة من الرياض حول مطالبهم تمهد للحوار.