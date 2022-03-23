أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

ألغى سفير غربي زياراته في الأيام الأخيرة وطُلب اليه اتخاذ تدابير إحتياطية ربطاً بالوضع الذي تعيشه بلده.

أظهرت إحدى الدراسات الاستطلاعية أنّ اهتمام غالبية الناخبين في مختلف المناطق يتركّز على الهمّ الإقتصادي.

جدّدت مرجعية روحية عالمية أمام زوارها عدم رضاها عن أداء الكنائس الشرقية في لبنان والمنطقة في الأزمة الآنية الخانقة.

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اللواء

قررت دولة كبرى سحب أي تقديمات من شأنها أن تُعزّز نفوذ الطبقة السياسية خلال الشهرين المقبلين.

تحاذر كوادر في حزب عقائدي، غير يساري، من الانخراط أكثر فأكثر في الإنقسامات الداخلية على خلفية الترشيحات للانتخابات النيابية..

عاد التلاعب بقوة في سعر صرف الدولار، لأهداف محض تجارية، بصرف النظر عن سعر “صيرفة” ودور المصرف المركزي؟!

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نداء الوطن

لوحظ أن موظفي الشؤون الاجتماعية يجولون على المنازل في قرى النبطية لتحديد العائلات المؤهلة للحصول على البطاقة التمويلية وذلك برفقة مندوبين عن جهة حزبية يوجهونهم إلى منازل المواطنين التابعين لهذه الجهة فقط دون غيرهم، ما دفع للتساؤل: هل هي بطاقة للفقراء أم انها بطاقة انتخابية؟

كلام سفير لبنان في الفاتيكان الدكتور فريد الخازن حول عدم حصول زيارة قريبة للبابا إلى لبنان، وتعارضه مع المعلومات الرسمية حول زيارة الرئيس عون إلى روما، أثار ضجة كبيرة في قصر بعبدا استدعت اتصالات مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من أجل التدخل مع الخازن.

يقال إن القوميين السوريين لن يصوتوا للوائح الثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” لأن “حزب الله” ضحّى بحزبهم من أجل “التيار” بالإضافة إلى وجود مرشحين حزبيين في لوائح متقابلة كالشمال الثالثة مثلاً.

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الأنباء

تدخلات باتت مكشوفة من قوى سياسية محددة مع مرشحين لسحب ترشيحهم في سياق تعويم مرشحين اخرين.

تسجيل موقف رسمي في محفل دولي لا يخدم مصلحة لبنان في وقت كانت كل الاتصالات تجري لاعادة وصل ما انقطع مع اصدقاء للبنان بسبب هكذا مواقف.

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البناء

وضع دبلوماسي غربي التبدّل في التعامل السعودي مع الرد اللبناني على الورقة الكويتية واستخدام لغة إيجابية لوصف الموقف الحكومي في إطار تبدلات كثيرة ستشهدها المنطقة في الاصطفافات تحت تأثير الاتفاق النوويّ الإيرانيّ والتوازن الدولي الناشئ بين الغرب والشرق بعد حرب أوكرانيا.

قال مرجع نيابي إن ما فعله الإيرانيّون عبر عملية أربيل هو إعادة الضوء لقضيتهم ومنع تجاهل التفاوض في فيينا ومثلهم اليمنيّون بقصف آرامكو والتأثير على أسواق النفط و الفلسطينيون بعملية بئر السبع النوعيّة لإعادة الضوء لقضيتهم متسائلا هل بفعل اللبنانيون شيئاً كي لا يهملهم العالم؟