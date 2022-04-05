أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن برقيّة تعزية أرسلها زعيم سياسي لمرجعية روحية في دولة مجاورة، حظيت بتقدير متبادل من الطرفين بعد إشكال حصل مع وفد ديني على الحدود بين البلدين.

يشدّد زعيم سياسي على ضرورة دعم أحد النواب المستقيلين في الانتخابات المقبلة، لأنه صديق ورفيق مسيرته السياسية في أصعب المحطات، وفي ظل هذه الهجمة الإلغائية التي يتعرّض لها.

علم ان المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين وزيرين سابقين للطاقة ومدير عام المناقصات جان العلية أعادت تحريك ملف بواخر الطاقة لدى اكثر من جهة رقابية وقضائية.

الجمهورية

تبيّن من خلال بعض الانسحابات من استحقاق حسّاس أنّ المنسحبين يقدمون تبريرات بداعي التضحية للمصلحة الوطنية فيما هم لم يُقبلوا على اللوائح.

نائب سابق آثر الانسحاب وعدم الترشح في إحدى دوائر البقاع لأنه رفض عرضاً بالإنضمام إلى كتلة أحد الاحزاب الممانعة.

يعمل حزب فاعل على تأمين 3 مقاعد نيابية لتيار حليف له لا يمكنه الفوز بها من دون أصواته.

اللواء

قطع قطب سياسي مقيم في الخارج اتصالاته مع عدد من الشخصيات التي كانت محسوبة أو مقرَّبة منه على الخلفية المعروفة إزاء الاستحقاق المرتقب.

بدأت اللوائح المعارضة “للثنائي” في الجنوب تواجه تأزمات من جرّاء تدخلات خاطئة أو حسابات تعود إلى “الأمراض الطفولية” التي أصابت تجارب فصائل اليسار.

أثارت تصريحات مسؤول حكومي في ما خص مالية الدولة، أزمة لدى جهات متعددة، إذ لوحظ في التقييمات أنها لا تنفع التفاوض مع صندوق النقد في هذه المرحلة.

نداء الوطن

تتعدى مسألة تحالف “التيار الوطني الحر” مع الحزب “السوري القومي – قيادة الروشة” موضوع الإنتخابات لتصل إلى تثبيت شرعية هذه القيادة في العلاقة بين الطرفين ومع “حزب الله” الذي فضل إعادة تعويم النائب أسعد حردان.

تأخُّر “التيار الوطني الحر” في تشكيل اللوائح بسبب معاناته من الخلافات الداخلية ومع حلفائه اللدودين أظهرَ خلفيات معارضته تحديد موعد الإنتخابات في 27 آذار لأنه على ما يبدو أن موعد 15 أيار كان قريباً جداً بالنسبة إليه.

يعمُد بعض المصارف إلى الإمتناع عن فتح التداول على منصة صيرفة إلا من أجل إتمام عمليات خاصة بمبالغ كبيرة وفي أوقات محددة.

الأنباء

تحركات مطلبية في صروح عريقة مرشحة الى التصعيد بعد قرارات سيكون لها تداعيات.

اجراءات تخفيفية في قطاع حساس قد لا تكون ايجابية على المدى البعيد.

البناء

قالت مصادر إحصائية إن اكتمال تشكيل اللوائح يقول إن حزب الله والحلفاء يضمنون 60 مقعداً وخصومهم يضمنون 40 وإن التنافس على الباقي يرجّح أن يؤمن 18 في الوسط و6 للحزب والحلفاء و4 للخصوم.

يقول خبراء إسرائيليون إن تمسك فصائل المقاومة بمعادلة تدخل غزة بصواريخها إذا تمّ اقتحام مخيم جنين وفقاً للمعادلة التي أدت إلى معركة سيف القدس لوقف إخلاءات حي الشيخ جراح سيعني نشوء مناطق محرّرة في الضفة الغربية ستتحوّل إلى غزة جديدة.