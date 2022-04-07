أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يدور حديث عن قرب إقدام دولة مجاورة على تعيين سفير جديد لها في لبنان بعد الانتخابات النيابية.

لوحظ أن بعض التيّارات السياسية البارزة، لم تقم بأيّ حملات إعلانية انتخابية على جاري عادتها، بذريعة “ما معنا مصاري”.

عُلم أن زعيماً سياسياً دعا خلال زيارة تعزية على خلفية أحداث حصلت في منطقته، الى الوعي والحكمة والتعقل، وأن يكون القضاء هو المرجع الصالح، والجيش اللبناني من يحفظ الأمن.

لوحظ ان تيارا سياسيا “سياديا” تحالف انتخابيا مع كل الذين يكنون له العداء ووجهوا الى رئيسه سابقا تهماً شتى.

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الجمهورية

أُحبطت مساعي موظف كبير في أن يكون صاحب “الامر والنهي” في بعض الملفات والتشكيلات لحيوية والحسّاسة.

نفت أوساط نائب مستقيل في إحدى دوائر جبل لبنان أنها قد اعتذرت عن التحالف مع وزير سابق إرضاءً لمرشح حزبي وقالت إن العكس هو الذي حصل.

لوحظ أن رئيس كتلة نيابية وازنة لم يبدأ بعد جولاته الإتتخابية ما طرح علامات إستفهام حول الأمر .

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اللواء

كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدّر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من أن تكون “قوة ناتوية” في الخاصرة الروسية.

يجمع موظفون متقاعدون وعاملون معطيات ومعلومات موثقة عن المصارف التي لا تحترم تعميم مصرف لبنان بإعطاء كامل المبلغ في المصارف المحوَّل إليها.. للمراجعة أمام الجهات المعنية.

نُقل عن مرجع رسمي أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال باللجوء إلى بيع أصول الدولة أو حتى تسييل الذهب.

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نداء الوطن

سخر رئيس لجنة نيابية من قول وزير الاقتصاد أمين سلام ان “المفاوضات مع صندوق النقد تجري على أحسن ما يكون”، فقال: من وين جاب الرئيس ميقاتي هيدا الشاب المتفائل؟

يقال إن النائب السابق أمل أبو زيد تعرّض لخديعة من أجل عودته عن انسحابه من المعركة من خلال الإيحاء له بالحصول على دعم من أصوات الثنائي الشيعي لتأمين فوزه.

تحاول جهات مقربة من “حزب الله” استنهاض الرئيس سعد الحريري لتفعيل عملية المقاطعة وشنّ حرب ضد اللوائح المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة.

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الأنباء

موقف جهة خارجية من استحقاق لبناني لا يزال ضبابياً، وغير واضح لجهة تقديم أي دعم من عدمه.

تيار سياسي سيكون لزاماً عليه التضحية بواحدٍ من مرشّحيه في دائرة حامية.

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البناء

توقفت مصادر إعلاميّة أمام خلفيّة الترحيب الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة بزيارة البابا فرانسيس في حزيران ورأت فيه تأكيداً للإعلان الرئاسيّ عن الزيارة رغم صدور نفي للموعد من دائرة في الفاتيكان، وتساءلت عن فرضيّة دخول طرف ثالث على الخط الفاتيكاني للتشويش السياسي والإعلامي.

تسبّبت دراسة إحصائية تتوقع فوز اللائحة المدعومة من الثنائي في بيروت الثانية بالمقاعد الشيعية والدرزية والإنجيلية ولائحة المشاريع بثلاثة مقاعد واحتمال خسارة لائحتي المعارضة ونيل كل من لائحتي مناصري تيار المستقبل لمقعدين باستنفار دبلوماسيّ واتصالات عابرة للحدود.