أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يلاحظ اللبنانيون بطئاً كبيرا في سرعة الانترنت في عدد من مناطق العاصمة ومحيطها.

تزداد عبر شبكة الانترنت مواقع البيع الالكتروني التي تسرق اللبنانيين ببضاعة دون المواصفات من دون القدرة على ملاحقة اصحابها.

عُلم أن وفداً كبيراً من مشايخ طائفة الموحدين الدروز في الشوف، التقى نائبا مستقيلا ومرشحا عن المقعد الدرزي في المنطقة، واتّسم اللقاء بالمودّة والحرص على وحدة الطائفة والجبل واستقرارهما، والحفاظ على المصالحة التاريخية.

الجمهورية

يُخطّط مسؤول للقيام بجولة خليجية تبدأ بالرياض على خلفية التطورات الإيجابية وعودة السفراء.

تدأب قيادة تيار سياسي على استرداد مجموعات منكفئة كانت على خلاف سابق معها.

تقول جهات سياسية إن الإنتخابات ممنوع تعطيلها أو تأجيلها، وعبثاً يحاول البعض أن يسوّق لهذا الأمر.

اللواء

صبَّ معظم أصوات اللبنانيين من حملة الجنسية الفرنسية إلى صالح الرئيس الحالي، لاعتبارات متعددة، أبرزها التعصُّب الأعمى ضد “المجموعات المهاجرة” من قبل مرشحة اليمين.

تعرّضت الشيكات المصرفية إلى وضع لا يُحسد حاملوها عليه، بعد أن فقدت الثقة بها، ويتجه كثيرون لعدم التعامل النقدي بها.

يجزم مطلعون أن لقاء شخصيتين برعاية حزبية، لم يتطرق قط إلى الاستحقاقات ما بعد الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد.

نداء الوطن

تعليقاً على إعلان لائحة التيار الوطني الحر من دارة النائب السابق محمد يحيى في وادي خالد علّق سياسي شمالي قائلا كأن اللائحة أعلنت من دمشق كما يتم التمهيد لإعلان لوائح مماثلة من السفارة السورية وحارة حريك.

قالت مصادر متابعة إن جمع السيد نصرالله لباسيل وفرنجية الى مائدة إفطار يخفي تخوفاً من تحوّلات حاصلة على مستوى نتائج الإنتخابات النيابية على غير الصورة التي يروج لها “حزب الله” وحلفاؤه حول الحصول على الأكثرية النيابية.

مصرف كبير يقال انه قد يعرض بعض أملاكه غير المنقولة للبيع من أجل توفير كمية من السيولة.

الأنباء

شخصية سياسية تسوّق نفسها انها خارج “المنظومة” السياسية كانت حاضرة في لقاء سياسي شاركت فيه قوى من الصف الأول.

تهديد مبطن حملته كلمات رئيس حزب فاعل من خلال تذكيره بمحطات خلافية شهدتها السنوات الماضية.

البناء

قال رئيس حكومة سابق يدير عدداً من اللوائح الانتخابية في مجلس خاص إن السفير السعودي قال له إن السفراء الأصدقاء استنجدوا به بسبب خيبة الأمل تجاه ما تؤكده الإحصاءات من نيل حزب الله وحلفائه الأغلبية واحتمال بلوغهم الثلثين وتحكمهم باستحقاق رئاسة الجمهوريّة.

نقل عن مسؤول أوروبي بارز قوله إن أوروبا دخلت عملية لحس مبرد، فكلما تقدّمت المواجهة حول أوكرانيا ازداد الارتهان الأوروبي الاقتصادي والمالي لروسيا والسياسي والعسكري والأمني لأميركا والزعماء الأوروبيون لا يملكون إلا التهليل لتغطية الكارثة المقبلة.