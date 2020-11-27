أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

جزم مرجع روحي مسيحي بارز خلال لقاء مع إعلامي عتيق أنّه لم يتحدث مع أي سفير لوقف إعطاء تأشيرات للمسيحيين ولا يلوم أحداً في هذه الظروف إزاء الهجرة، وقال إنّ أرقاماً صادمة تصله عن عدد الطلبات المقدّمة لدى اكثر من سفارة.

يواظب رئيس حزب ونائب على قطف الزيتون شخصياً ومواكبته في المعصرة مع ثلة من الأصدقاء خارج دائرته الانتخابية، ويتابع مناصروه صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

نفي المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية ما ورد في “اسرار النهار” أن رئيس الجامعة اللبنانية خضع للتحقيق في المباحث الجنائية على خلفية نتائج كلية العلوم الطبية. يذكر ان الخبر نقلته “النهار” من استاذ جامعي قال ان وزير التربية اعلمه به.

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الجمهورية

وضع مسؤول مالي كبير حداً لمخاوف وتحذيرات كبيرة من قرار يضغط أحد المراجع لاتخاذه على رغم خطورته ولا قانونيته.

سمعت مرجعية دينية كلاماً حاداً من أحد السياسيين حينما طلبت المرجعية من السياسي تليين موقفه من إحدى شخصيات الطائفة كانت لها مواقف هجومية حادة على السياسي المذكور.

قيّمت قيادة حزبية نشاطاً أجرته أخيراً بكثير من الايجابية بما حققته من ردات فعل من الخصوم قبل الحلفاء.

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اللواء

ترتبط مصادر متابعة بين زيارة مسؤول نقدي كبير إلى عاصمة أوروبية ومسارعة شركة التدقيق الجنائي بإنهاء مهمتها في مصرف لبنان!

أدى التعلم عن بعد إلى إجراءات، طالت التعاقد مع معلمين ومدرسين في مؤسسات تعليمية وجامعية!

عثر بعض التجار بالجملة على عملة لبنانية من فئة المائة ألف مزورة، الأمر الذي جعل المصارف والعاملين في مجال الصيرفة يتنبهون لهذا الأمر.

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نداء الوطن

يتردد أنّ من بين الأسماء المقترحة لتولي حقيبة المالية يوسف خليل لكونه يحظى بقبول دولي لكنه قد يصطدم برفضه من قبل رئيس الجمهورية بحجة ارتباطه بمصرف لبنان.

عُلم أنّ تواصلاً يحصل مع المعنيين من أجل طلب تحييد بعض المصارف عن العقوبات الاميركية نظراً لكون “الوضع الاقتصادي والمالي لا يحتمل”.

يستغرب مقربون من مرجعية نيابية تضخيم الفريق العوني مسألة التدقيق الجنائي بطريقة شعبوية في وقت “كل حسابات الدولة باتت مكشوفة ومعروفة بالأرقام ويبقى التدقيق بالحسابات بين المصارف ومصرف لبنان الذي يحتاج إلى رفع السرية المصرفية”.

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الأنباء

خسارة سياسية كبيرة مُنيَ بها فريقٌ حاكم جراء تعثّر عملية “اصلاحية”، وذلك لإصراره عليها بطريقة مخالفة للقانون وحصرها بجهة واحدة دون أخرى.

تخشى جهات معنيّة من أن يتم تعليب وتهريب استحقاق نقابي في غفلة تحت جنح الوباء والأوضاع المأزومة.

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البناء

قال مرجع نيابي إنه يخشى على اتفاق الطائف من السقوط بعدما سقطت أركانه التي قامت على اعتبار المناصفة آخر عملية احتساب للقسمة الطائفيّة على أساس العدد مقابل التوافق على الذهاب نحو إلغاء الطائفيّة وقامت على التمسك بالعلاقة المميّزة مع سورية عندما ينقسم العرب وسقطت معادلة قسمة الأمن والاقتصاد في ظل انهيار مالي غير مسبوق، ولم يبق إلا السلم الأهلي الذي تحوّل الى حرب باردة تنتظر من يشعل النار.

قال مصدر يمنيّ إن الكلام المتكرّر والمتزايد عن عمل عسكري كبير يستعدّ الأميركيون لتنفيذه وتسوّق له وسائل الإعلام الخليجية والإسرائيلية يؤخذ على محمل الجد في تحضير خطوات عسكرية من العيار الثقيل ستهزّ مدن الخليج، وخصوصاً مدن الزجاج التي تحتفل بالتطبيع.