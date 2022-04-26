أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تبين للوائح معارضة ان كل ما وعدوا به من منصات “نحو الوطن” و “كلنا ارادة” ذهبت هباء وان المساعدات الموعودة تبخرت بذريعة انقسام القوى المعارضة.

يقول مرجع نيابي انه فوجىء بكشف احد المرشحين الطرابلسيين عن وجه طائفي وسياسي قبيح لم يكن معروفا من قبله.

احد الادوية تم تسعيره بمئة وخمسين الف ليرة وبعد تراجع الطلب عليه اعيد خفض السعر الى 52 الف ليرة من دون تبرير السرقة التي كانت تمارس على المرضى ودون معرفة حقيقة دور وزارة الصحة التي تقوم بالتسعير وفق حسابات خاصة.

يقول أحد المواكبين لمرجع حكومي سابق إنه أعطى كلمة السر حول الأصوات التفضيلية في مناطق محدّدة ولا سيما في ساحل الشوف والبقاع الغربي.

حصل عشاء بين سفراء غربيين وبعض الشخصيات المستقلة في مناسبة اجتماعية، وكان هناك إجماع من السفراء على أن الوضع في لبنان لا يزال ضبابياً والأهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتأتي المساعدات عبر حكومة إصلاحية.

الجمهورية

يتردّد أن بعض مناهضي جهة سياسية يحرصون على تقديم تبريرات لمواقف سلبية يتخذونها وأن غايتهم محض إنتخابية.

يُغرق مندوبو أحد الاحزاب الناخبين بوعود غير ممكن تلبيتها و يلقى رفضاً شعبياً لبعض الطارئين على لوائحه.

قالت جهات أمنية إن الذي اعتدى على وزير الطاقة بالضرب هو عضو سري في حزب مسيحي و يكلف عادة بمهمات “خاصة”.

اللواء

تحاول سفارات كبرى الوصول إلى خيوط تربط ما بين سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة، وتأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد.

مُني حزب يميني بضربة محسوبة في محافظة حاول زج نفسه بها، من دون إقامة حساب للهوية الخاصة بتلك المنطقة.

يواجه مرشحون من لون معروف صعوبات في استجابة المواطنين للقاءات معهم، ويقتصر الحضور على جحا وأهل بيته” في مناطق صافية الولاء..

نداء الوطن

بعد الإفطار الذي أقامه رئيس حزب “القوات اللبنانية” في معراب وحضره عدد كبير من السفراء العرب وممثلي رجال الدين المسلمين والمرشحين تمت المقارنة بين هذا الحضور السياسي المنظم والواعد وبين الخواء الذي يعيشه قصر بعبدا.

تبيّن أن مرشحاً مسيحياً كاثوليكياً بقاعياً مدعوماً من “حزب الله” تم إهداؤه لـ”التيار الوطني الحر” ينتمي إلى الحزب “السوري القومي الإجتماعي” وهو يطرح كبديل عن نائب غير قومي تم ضمّه عام 2018 إلى كتلة القومي، وهو في حال فوزه سيكون موجوداً كرقم فقط على لائحة نواب التيار.

شبهت مصادر روحية زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 1997 التي كانت من أجل الدفع نحو إنهاء السيطرة السورية على لبنان. واليوم ستكون الزيارة من أجل رفع السيطرة الإيرانية عنه واستكمال العناوين التي يركز عليها البطريرك الراعي.

الأنباء

مواقف ملتبسة لأكثر من فريق حيال استحقاق أساسي ومطلوب من جهات معنية.

جهود رسمية على خط دولي تحاصَر محلياً من جهة وازنة تصدر مواقف سلبية.

البناء

تراقب جهة سياسية فاعلة تطورات الأحداث في طرابلس والجنوب وتقول إن الخط البيانيّ لهذه الأحداث نحو التصعيد أو التهدئة سيحسم ما إذا كانت هناك خطة دوليّة لتطيير الانتخابات بدأت مقدّماتها أم أنها تقاطع مصادفات لتداعيات جانبية للتوترات الناتجة عن الأزمة.

قرأت مصادر دبلوماسية في بدء حركة الأمين العام للأمم المتحدة وزيارة الوفد الأميركي الوزاري لكييف وتصريحات المسؤولين الألمان التراجعيّة عن خطاب التصعيد وتداعيات صعود اليمين في أوروبا، كما أظهرت الانتخابات الفرنسية مؤشرات لبدء مسار التسوية للأزمة مع روسيا.