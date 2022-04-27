أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

سخر الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من اعلان احد المرشحين البيروتيين لسيدات العاصمة باعمال تجميل وتصفيف شعر مجانية.

بدأ بعض الديبلوماسيين الجدد، يرسلون سيرتهم الذاتية طلبا للعمل لدى شركات ومؤسّسات في أوروبا والخارج عموماً، على خلفية عدم قبض رواتبهم، وإلغاء حوافز كثيرة كانوا يعوّلون عليها.

يشرف رئيس حزب بارز، على تفاصيل عمل الماكينة الانتخابية لحزبه، التي رُفدت بشخصيات اجتماعية تحت شعار “الخطأ مرفوض”.

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الجمهورية

بدأ عدد من السوبرماركت تحديد قيمة الدفع عبر البطاقات المصرفية بنسبة 25 في المئة من الفاتورة ويقول أصحاب بعضها إنّ قبول الدفع عبر البطاقات سيتوقف قريباً.

تلقى مرجع غير مدني مجموعة من الإتصالات التي أكدت رفضها لحملات التجنّي التي تعرّض لها نتيجة الأحداث الأخيرة؟

يواصل أبناء بلدة في بعلبك ـ الهرمل مساعيهم مع أحد أبناء بلدتهم للانسحاب من لائحة يعتبرونها لا تشبههم ومعادية لبيئتهم.

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اللواء

يعنى سفراء ناشطون لمتابعة سير التحضيرات للعمليات الانتخابية، نظراً للنتائج الخطيرة التي سترسم مستقبل قوى سياسية من القمة إلى القاعدة.

يُعاني متقاعدون جدد من استلشاء دائرة تصفية معاشات التقاعد، بحيث أن الحد الأدنى لإنجاز المعاملات يبدأ من ستة أشهر وما فوق؟!

تمكن مرجع من ضرب عصافير عدّة في حجر واحد، بالدعوة إلى أوّل جلسة منذ الطائف لطرح الثقة بوزير.

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نداء الوطن

افادت مصادر متابعة بأن أحد قياديي حزب مسيحي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الداخلية في حزبه سمع كلاماً قاسياً من مرجعيته على خلفية تسويق أحد المرشحين للنيابة على انه مرشح حزبه ومرجعية رئاسية.

يتردد أنّ مسؤولين أوروبيين يبلغون عن تعليق دعم مشاريع اجتماعية كان يتولاها أحد المرشحين الموارنة في دائرة بعبدا، بسبب تضارب المصالح الشخصية.

تسلمت وزارة الخارجية والمغتربين رسائل وتقارير من جهات وشخصيات اغترابية تشكك بأهلية القنصل الفخري الجديد لجمهورية غانا في لبنان معددة سوابق له منها سجنه لسنوات في لندن.

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الأنباء

حراك دولي مستجد قد ينعكس في مكان ما على المعركة الانتخابية ونتائجها.

انسجام مستغرب في المواقف بين تيارين سياسيين لا يلتقيان والبعد غير سياسي.

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البناء

قالت مصادر انتخابية إن السفارة السعودية أبلغت المرشحين المتسابقين على وراثة تيار المستقبل من بيئته ومن خارجها أن بوابة الدعم التصويتيّ والماليّ تبدأ بالتنسيق مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي يتعاون انتخابياً مع القوات اللبنانية.

تعتقد مصادر أوروبيّة أن مصير أوكرانيا سيكون شبيهاً بمصير يوغوسلافيا عبر تطبيق كل السياسات التي اعتمدت لتفكيك يوغوسلافيا بغطاء أمميّ كغطاء لما تنوي روسيا فعله بأوكرانيا؛ وهذه خطتها للانتقام من حرب يوغوسلافيا وفق معادلة “عروسكم مقابل عروسنا”.