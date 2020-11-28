أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بعدما تردد ان البطريرك الراعي يسافر اليوم الى الفاتيكان بدا انه يمارس اعماله العادية ومواعيده لمطلع الاسبوع المقبل.

رجح مصدر نقابي ان يبدأ رفع الدعم عن البنزين قريبا جدا كمقدمة لخطوات لاحقة وقياسا لردة الفعل لدى النقابات والاحزاب وفي الشارع.

تنامت في الآونة الأخيرة الحراسات الليلية من قبل بلديات وأحزاب ومتطوعين بما يشبه الإدارات المحلية، على خلفية تكاثر السرقات والإعتداءات وخصوصاً بعد حادثة بشري.

يؤكد مرجع سياسي بأن ما يحيط بأخبار عن مؤسّسات جامعية وأكاديمية تاريخية، قد يؤدي إلى فرط آخر الصروح التي كان يتغنى بها لبنان عربياً وعالميا.ً

اللواء

تُباع المساعدات، على عينك يا تاجر، من دون أية إجراءات قانونية، وسط غياب كامل لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، ووزارة الاقتصاد ككل؟

ما يزال التباين قائماً بين دولة كبرى والمجموعة الأوروبية في ما خص تمثيل حزب نافذ في الحكومة العتيدة.

فُهم من أجواء مسؤول مكلف أنه ليس في وارد لقاء رئيس كتلة، أيا كانت تداعيات عدم اللقاء!

نداء الوطن

تردد أنه فور إقرار مسألة التدقيق الجنائي في الهيئة العامة، سارع بعض النواب إلى استيضاح رئيس المجلس النيابي عما إذا كان المقصود تزامن التدقيق في كل المؤسسات، فأكد أمامهم أنّ التدقيق في مصرف لبنان بدأ وله الأولوية.

تجرى اتصالات بعيدة من الإعلام على أعلى المستويات مع الفرنسيين من اجل امتصاص صدمة تطيير شركة التدقيق والبحث عن بديل.

عُلم أن مدة توقيف موزّع البطاقات الصحافية المزوّرة لم تستمر لأكثر من أيام، وتم إخلاء سبيله بحجة “انتشار كورونا وعدم توافر المكان لتوقيفه”.

الأنباء

فوضى كبيرة بدأت تشوب ملفاً وطنياً حساساً ويختلط فيه القضائي بالأمني والسياسي ولم يُتخذ فيه بعد أي قرار.

مرجع رسمي أعاد فتح التواصل امام وجه نيابي متمايز بالتزامن مع انجاز ملف مالي.