أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن الوزير السابق وئام وهاب لم يتحدث عن اموال سياسية دخلت عبر مطار بيروت الا بعد خسارته المقعد النيابي ولفت ايضا كلامه عن خيانة تأتي من الاقربين لا من الخصوم.

قوبلت تغريدة كلودين ميشال عون عن اعطاء صوتها التفضيلي لمرشح غير النائب جبران باسيل باستياء كبير واهمال من وسائل اعلام التيار.

علم ان المرشح عمر حرفوش غادر لبنان الى باريس صبيحة نهار الانتخابات من دون متابعة مسار العملية او انتظار اية نتائج وذلك بذريعة تعرض امنه الشخصي للخطر من جهات متضررة منه اعتدت على مكاتبه الانتخابية.

رجح مصدر اقتصادي ان يوقف مصرف لبنان العمل بالتعميم 161 قريبا لعدم قدرته الاستمرار في ضخ دولارات بشكل دائم وهو ما دفع سعر الصرف الى الارتفاع في اليومين الاخيرين اذ بدأت جهات مالية جمع ما امكن من الدولارات في الاسواق.

قال رئيس حزب سياسي انه يملك معلومات موثقة بان التلاعب بسعر الصرف تحكمه مجموعة من صرافي الضاحية الجنوبية الذين يشكلون واجهة مالية لجهة سياسية معروفة.

ينقل عن بعض قيادات “حزب الله” صدمتهم لسقوط أبرز حليفين في الجبل، وسط تبادل الإتهامات ومَن كان خلف هذه الهزيمة.

يقول مرجع سياسي في مجالسه، إن في مجالسه، إن الإنتخابات الحالية هي من الأصعب في تاريخ لبنان، ومن أدار ظهره للناس سقط، وحذارِ ممن يعبّر عنه الجيل الجديد.

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الجمهورية

توقعت أوساط حزبية أن يؤول موقع كبير إلى شخصية قادرة على إخراج البلاد من نهج لا يمكنها تحمُّل استمراره.

إمتعض مؤيدو حزب من فوز نائب من حزب آخر في دائرة في جبل لبنان على الرغم من أن حزبهم قديم في هذه الدائرة.

تتركز الأنظار على مصير استحقاق داهم من شأنه، في حال لم يُنجز أن يهدد مصير استحقاق آخر ما يُدخِل البلاد في أزمة طويلة.

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اللواء

بات بحكم المؤكد، وفقاً لمصادر غربية، فتح باب حوار حقيقي ثلاثي بين دولة كبرى ودولتين في المنطقة حول ترتيبات الوضع اللبناني بعد الانتخابات..

برزت قيادة جديدة في مدينة كبرى، خلافاً لتوقعات وتحليلات كانت ترجح العكس.

لغز:

تتحدث معلومات عن برودة ملموسة لدى الناخب الجنوبي، تجاه مرشّح حزبي عريق، لم يحالفه الحظ بالنجاح!

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نداء الوطن

ردّاً على سؤال عما إذا كان الرئيس بري يقبل تولي رئاسة المجلس إذا صوّت له أقل من 65 نائباً قال خبير نيابي إن بري لا يقبل إلا أن يكون ميثاقياً لذلك هو بحاجة لتنسيق ومتابعة الإتصالات مع مختلف قوى وأطياف المجلس لكي يبقى كما كان دائماً محور توافق بين الجميع.

توقعت مصادر مراقبة ألّا يدعو رئيس الجمهورية لأي استشارات نيابية لتكليف رئيس للحكومة قبل الإتفاق على اسمه مسبقاً وأنه لن يوافق على أي تشكيلة حكومية لا تكون فيها حصة لتياره مع وزارات محسوبة عليه.

بعد رهان “حزب الله” على وراثة عدد من نواب تيار “المستقبل” ظهر أن حليفاً له هو النائب فيصل كرامي دفع الثمن بسبب التصاقه به، بينما حقق النائب أسامة سعد مفاجأة انتخابية مع الدكتور عبد الرحمن البزري بسبب ابتعاده عنه واتهامه بأنه يخوض حرب إلغاء ضده.

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الأنباء

محاولات مشبوهة عدة سجلها يوم فرز الأصوات الا أنها فشلت في تغيير الوقائع التي عكستها النتائج.

جهة رسمية معنية عكست شفافية في الأداء في مواكبتها للاستحقاق الانتخابي وان كان هناك بعض الشوائب اللوجستية.