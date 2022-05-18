أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

اعتبر مصدر اعلامي قريب من “حزب الله” ان كلام النائب محمد رعد لا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب بدليل ان المكتب الاعلامي المركزي تعمد عدم توزيع الخبر والتصريح.

اختفى رئيس حزب ونائب سابق ولم يردّ على مكالمات الدائرة الضيّقة المقرّبة منه، وهذا ما انسحب على معظم حلفاء “حزب الله” الذين سقطوا في الانتخابات النيابية.

لوحظ أن أعداداً كبيرة من المواطنين ومنهم رجال دين في إحدى الطوائف في الجبل كانوا بصدد عدم الاقتراع، لكنهم عادوا عن قرارهم بسبب إطلاق مواقف من بعض المرشحين المدعومين من حزب بارز استفزّتهم.

الجمهورية

يتردّد أنّ كتلة جديده ستحاول عدم المنافسة جدّياً على منصب نائب رئيس المجلس النيابي مقابل أن تُدعَم من الأكثرية النيابية في المجلس لتشكيل حكومة تستمر حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

أعرب مسؤول كبير عن امتعاضه من أسلوب الخطاب العنيف الذي اعتمده بعض حلفائه إثر إعلان نتائج الانتخابات.

رفض حزب بارز إتهامات أحد حلفائه الخاسرين في الانتخابات وقيل له: أعطيناك ضعفي ما أعطيته أنت لنفسك.

اللواء

فوجئت جهات اقتصادية باختفاء الخبز من الأفران والسوبرماركات ظهراً، بالتزامن مع الإعلان عن قرض البنك الدولي لشراء القمح.

بدت هزيلة جداً الأصوات التي حصل عليها مرشحون معارضون للثنائي، في بعض الأقلام والاقضية !

من ابتكارات المال الانتخابي إقدام ماكينات مرشّح، عاد إلى المجلس، على حجز هويات مواطنين، مقابل مبالغ مالية، على ان تعاد بعد انتهاء العملية الاقتراعية.

نداء الوطن

بينما يحكى عن نفاد كميات القمح هناك تساؤلات حول كيفية توفر كميات كبيرة منه يقال إنها كانت غير مطابقة للمواصفات، في عدة مستودعات على الأراضي اللبنانية خصوصاً بعد التعتيم على موضوع الباخرة التي كان هناك خلاف حول التحليلات المخبرية للقمح الذي كانت تحمله.

للمرة الثانية بعد انتخابات 2018 يتحدث رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن غدر الحلفاء من دون أن يسمّي مع أنه في المرتين كان أقرب إلى تحقيق اختراق.

يقال إن الخاسر الأكبر في الشوف كان المحامي ناجي البستاني لأنه أخطأ في الحسابات والتحالفات وخسر ما يمكن اعتباره الفرصة الأخيرة له في سعيه إلى النيابة منذ العام 1972.

الأنباء

وجه حكومي يقوم بجهد كبير لانجاح استحقاق داهم وحركته لافتة ميدانياً وادارياً.

رغم الأوضاع المعيشية الصعبة جدا تقوم الأجهزة الأمنية بكل ما يلزم لضمان أمن استحقاق الانتخابات.