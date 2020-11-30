أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ يستعد نائب شوفي مسيحي لعقد مؤتمر صحافي وإعلان ما أنجزه عبر كتيب يتناول فيه ما وعد به وحققه‎.

ـ تمنى رئيس حزب على قياديي حزبه وقف التغريدات السياسية والاهتمام بالأمور الاجتماعية والاقتصادية للناس ‏‏”لأنّ الحالة الراهنة أكبر منا جميعاً‎”.

ـ لوحظت هجرة لافتة في صفوف رياضيين بارزين إلى دول آسيوية بعد إفلاس أنديتهم، ومنهم من لم يتمكن من ‏قبض رواتبه منذ فترة طويلة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد قيادي حزبي “أن علاقتنا بأحد المراجع عادية وطبيعية خلافا لما يروج عن قطيعة بيننا‎”.

ـ يتخوف البعض من أن تتولّى المرجعيات السياسية الضغط على أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان ‏لدفعهم الى تبديل موقفهم من عدم المس بالإحتياطي الإلزامي ما يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية‎.

ـ لم تنجح الإتصالات التي أجريت على أكثر من مستوى لترتيب العلاقة بين مرجعية سياسية وهيئة غير مدنية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ لاحظت أوساط سياسية أن لقاءات رؤساء الحكومات العلنية توقفت غداة تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة ‏العتيدة، كما لم يصدر أي موقف حول العرقلات التي تواجه الرئيس المكلف‎!

ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتحسين صورة رئيس تيار سياسي تعرض لعقوبات خارجية، وهو محور ‏حملات سياسية وإعلامية شبه دائمة في الداخل‎!

ـ توقفت شخصيات بيروتية عند تكرار تكليف رئيس الجمهورية لنائب بيروتي من خارج كتلة المستقبل بمهام تمثيله ‏شخصياً في مناسبات رسمية‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يقول بعض المتابعين إنّ اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الانتخابات، قد يكون يتيماً ولا تُدعى اللجنة الى ‏اجتماع جديد في ضوء الانقسام الحاد في المواقف‎.

ـ يؤكد عدد من المسؤولين ان لا انتخابات نيابية فرعية بعد الاستمرار بعرقلة تأليف الحكومة وعدم جهوزية وزارة ‏الداخلية لمثل هكذا استحقاق‎.

ـ عُلم أن رئيس الجمهورية، بعدما تبلغ من حاكم مصرف لبنان الحاجة إلى كتاب من وزير المالية لتسليم الشركة ‏المكلفة بالتدقيق الجنائي المستندات المطلوبة، سيطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير ‏غازي وزني إعداد الكتاب وإرساله إلى قصر بعبدا‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎مواقف مناهضة

يلاحظ أن مواقف نائب بازر في تيار سياسي تكشف بشكل واضح رؤيته المناهضة لرئيس ‏التيار‎.‎

‎*‎انتهاء المهلة

فيما يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال الإصرار على تصوير حكومته وكأنها من جنس ‏الملائكة، فإنه لم يرسل بعد للمجلس النيابي مشروع موازنة 2021 رغم انتهاء المهلة لذلك ‏منذ شهرين