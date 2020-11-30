أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ يستعد نائب شوفي مسيحي لعقد مؤتمر صحافي وإعلان ما أنجزه عبر كتيب يتناول فيه ما وعد به وحققه.
ـ تمنى رئيس حزب على قياديي حزبه وقف التغريدات السياسية والاهتمام بالأمور الاجتماعية والاقتصادية للناس ”لأنّ الحالة الراهنة أكبر منا جميعاً”.
ـ لوحظت هجرة لافتة في صفوف رياضيين بارزين إلى دول آسيوية بعد إفلاس أنديتهم، ومنهم من لم يتمكن من قبض رواتبه منذ فترة طويلة.
صحيفة الجمهورية
ـ أكد قيادي حزبي “أن علاقتنا بأحد المراجع عادية وطبيعية خلافا لما يروج عن قطيعة بيننا”.
ـ يتخوف البعض من أن تتولّى المرجعيات السياسية الضغط على أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان لدفعهم الى تبديل موقفهم من عدم المس بالإحتياطي الإلزامي ما يؤدي الى كارثة مالية وإقتصادية.
ـ لم تنجح الإتصالات التي أجريت على أكثر من مستوى لترتيب العلاقة بين مرجعية سياسية وهيئة غير مدنية.
صحيفة اللواء
ـ لاحظت أوساط سياسية أن لقاءات رؤساء الحكومات العلنية توقفت غداة تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة العتيدة، كما لم يصدر أي موقف حول العرقلات التي تواجه الرئيس المكلف!
ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتحسين صورة رئيس تيار سياسي تعرض لعقوبات خارجية، وهو محور حملات سياسية وإعلامية شبه دائمة في الداخل!
ـ توقفت شخصيات بيروتية عند تكرار تكليف رئيس الجمهورية لنائب بيروتي من خارج كتلة المستقبل بمهام تمثيله شخصياً في مناسبات رسمية!
صحيفة نداء الوطن
ـ يقول بعض المتابعين إنّ اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة قانون الانتخابات، قد يكون يتيماً ولا تُدعى اللجنة الى اجتماع جديد في ضوء الانقسام الحاد في المواقف.
ـ يؤكد عدد من المسؤولين ان لا انتخابات نيابية فرعية بعد الاستمرار بعرقلة تأليف الحكومة وعدم جهوزية وزارة الداخلية لمثل هكذا استحقاق.
ـ عُلم أن رئيس الجمهورية، بعدما تبلغ من حاكم مصرف لبنان الحاجة إلى كتاب من وزير المالية لتسليم الشركة المكلفة بالتدقيق الجنائي المستندات المطلوبة، سيطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزير غازي وزني إعداد الكتاب وإرساله إلى قصر بعبدا.
صحيفة الأنباء
*مواقف مناهضة
يلاحظ أن مواقف نائب بازر في تيار سياسي تكشف بشكل واضح رؤيته المناهضة لرئيس التيار.
*انتهاء المهلة
فيما يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال الإصرار على تصوير حكومته وكأنها من جنس الملائكة، فإنه لم يرسل بعد للمجلس النيابي مشروع موازنة 2021 رغم انتهاء المهلة لذلك منذ شهرين