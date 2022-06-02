أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن مرشحاً شيعياً تغييرياً في جبيل، يجمع مستنداته التي ستشكل فضيحة حول اختفاء أصواته والتزوير والتدخلات التي حصلت في هذه الدائرة.

يُتوقع أن يزور نواب من تكتل وسطي رئيس حزب مسيحي بارز، لتأكيد التحالف والتنسيق في الإستحقاقات المقبلة.

قال وزير في الحكومة الحالية انه راغب في البقاء وزيرا لانهاعد مشاريع كثيرة وكبيرة يتمنى لو يحققها في المرحلة المقبلة.

سأل أحد النواب الجدد عن التهافت على الرئيس بري في عين التينة ومحاولة مرافقيه إبعاد المستقبلين عنه “من اين اتى هؤلاء الناس وكيف دخلوا حرم القصر؟”

يقول وزير سابق ان المسعى الفرنسي لمساعدة لبنان قائم ولكن قوة فرنسا لفرض توجهاتها ليست قائمة.

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الجمهورية

يتّجه صناعيون ورجال أعمال لبنانيون نحو سلطنة عمان، بحثاً عن استثمارات يُجمع خبراء أنها ستكون واعدة بسبب الفرص التي توفّرها مسقط.

ينوي نائب بيروتي تعرّض إلى هجوم ممنهج على وسائل التواصل من ناشطين في أحد الأحزاب المسيحية، تقديم دعوى بحق هؤلاء أمام المحاكم المختصة.

تعتبر أوساط مسؤول كبير، أنّ اصطفافات جلسة النواب الجديد الأولى لا يمكن اعتبارها قاعدة والعمل على أساسها، إذ أنّ لها ظروفها الخاصة.

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اللواء

اختلف المعنيون حول رسائل الاعتماد التي بعث بها مرجع مستقيل، ومدى إمكان إعادة تكليفه تأليف الحكومة..

أبلغ وزير معني مراجعيه أنه لم يكن على علم بتوظيف زميل له، ولم يكن يعرف وضعه الوظيفي، قبل المرسوم المُقرّ في مجلس الوزراء..

تساءلت جهات نقدية عن المرجعية التي يخضع لها موظف مالي كبير، في إصدار تعاميمه وتوعداته!

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نداء الوطن

بعدما وافق مجلس الوزراء على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له مع تعديل تاريخ التمديد لشركة ليبان بوست ليصبح 31/5/2023 تبين أن مزايدة البريد تأخرت بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة لنشر الإعلان في الصحف المحلية.

تماطل وزارة المالية في إصدار آلاف الإفادات العقارية لعقارات المصارف التي سيتم الادعاء عليها من قبل نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين.

تبين أن معظم المستفيدين من البطاقات التمويلية مسجلون على اللوائح الحزبية في بعض المناطق ويتقاضون رواتب من هذه الجهات الحزبية.

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الأنباء

محاولة تسويق غير موفقة لترميم سلطة سابقة بدلاً من الدفع نحو تقديم الجديد والأفضل.

تناقضات كبيرة تتحكم بفريق وازن على أبواب استحقاق جديد.

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البناء

قال مصدر في شركة إحصائيّة إن أحد “التغييريّين” وقد صار نائباً بدلاً من أن يكون مثالاً للشفافية، قال على قناة عربية إن نواب التغيير فازوا بنصف مليون صوت. والحقيقة هي أن مجموع أصواتهم التفضيليّة 82523 ومجموع أصوات لوائحهم 153244 بما يعادل أقل من 10% من مجموع المقترعين.

قال مصدر نيابيّ إن جميع النواب باتوا جاهزين لتسليم لوائح تصنيفهم في الاستشارات النيابية المقبلة لتسمية رئيس حكومة كمستقلين او أعضاء في كتل باستثناء “نواب التغيير” الذين يستمهلون الأمانة العامة لمجلس النواب لملء استمارات توزيعهم على اللجان وتصنيفهم مستقلين أو ضمن كتلة واحدة.