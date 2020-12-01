أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة الجمهورية‎

ـ تسعى دولة لدخول مجموعة تعنى بالوضع في لبنان وما فاجأها أن دولة صديقة دعتها الى التمهل لعدم القدرة على ‏فتح الباب اليوم‎.

ـ لاحظت أوساط سياسية أن بعض الأسماء المقترحة للتوزير في حكومة الإختصاصيين تحمل صبغة حزب ‏منافس لتيار مسيحي‎.

ـ يدفع أحد الأحزاب حاليا إلى تعويم مسؤول في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وعدم الوصول إلى قواسم ‏مشتركة بين مرجعين‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ فُهم من مجرى نتائج الاتصالات أن لقاء رؤساء الكتل ممر إجباري، لتشكيلة تحظى بقبول المناقشة بين الرئيسين ‏المعنيين‎.

ـ يدرس قضاة إقامة دعاوى عامة وشخصية على وزير معني، من دون التوصل إلى خيارات نهائية بعد‎.

ـ قرئت إطلالة لشخصية رسمية على أنها رسالة لقطب مؤلف أن الخيارات قائمة، ومنها اللجوء إلى خيار التعويم‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ لا تتردد مصادر قيادية في قوى الثامن من آذار في الاعتراف بندمها للإطاحة بحكومة حسان دياب‎.

ـ ينقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله إنه غير مستعد لفتح باب المشاورات الحكومية إذا لم يحمل رئيس ‏الحكومة المكلف طرحاً جديداً‎.

ـ عُلم أنّ وفداً أميركياً زار اللواء عباس ابراهيم لمتابعة البحث في قضية المعتقل الأميركي في سوريا أوستن تايس‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎اهتمام مستجد

اهتمام دولة كبرى مستجد بمخاطبة الرأي العام اللبناني وخطوات تُتخذ على هذا المستوى ‏لا سيما اعلاميا‎.‎

‎*‎تعاطي غير جدّي

خطوة تشريعية لا تؤخذ على محمل الجدّ في قطاع مالي معني بها