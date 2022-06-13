أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مصدر نيابيّ إن الوسيط الأميركي سيسمع في بيروت ربطاً واضحاً بين المفاوضات حول الترسيم وملف استخراج الغاز من حقل كاريش والحقول اللبنانيّة غير المتنازع عليها وإنه سيفهم من مضمون الكلام أن الفشل في جولته هذه سيدفع بالمنطقة نحو المجهول وخروج الأمور عن السيطرة.
ـ خفايا
قالت مصادر حزبيّة شاركت في مسيرة الناقورة الاحتجاجيّة حول ملف ترسيم الحدود إن الذين دعوا إليها تخلوا عنها وغاب رموزهم عن المشاركة بطلب وضغط من النائبة التي تترأس تكتل نواب التغيير تحت شعار أن حزب الله سيوظّف التظاهرة التي ستغضب أصدقاء لبنان عربياً ودولياً.
صحيفة الجمهورية
ـ شكا أحد النواب من أن عدم فوزه في عضوية إحدى اللجان النيابية مردّه الى التخبّط الذي ساد بعض زملائه وإصرار بعضهم على الاستعراض.
ـ نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقاً على مستجدات ملف ترسيم الحدود: “بالأمس كان الكلام من ذهب، وأما الآن فإن السكوت من ألماس”.
ـ تلقّى أحد المعنيين بملف التنقيب تأكيدات من مسؤولين في شركة تنقيب عالمية بأن لبنان ليس مدرجاً في جدول أعمال الشركة لا السنة الحالية ولا السنة المقبلة ولا السنة التي بعدها.
صحيفة اللواء
ـ يشارك النائب جبران باسيل في بعض الإجتماعات التي يعقدها رئيس الجمهورية مع مسؤولين ووزراء وكبار الموظفين دون الإعلان عن حضوره في البيانات الرسمية!
ـ لم تُفلح المساعي التي تبذل من أكثر من طرف في إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بين رئيس تيار سياسي ونائب سابق لم ينجح في الإنتخابات الأخيرة!
ـ يتحدث القائمون على تنظيم المؤتمر العام لتيار المستقبل عن حرص الرئيس سعد الحريري على الحضور شخصياً وإدارة إجتماعات المؤتمر!
صحيفة نداء الوطن
ـ تعليقاً على قول نواب من التغييريين أنهم لن يسموا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة رأت أوساط سياسية أن الأهم تسمية من سيكلف، واتفاق التغييريين كلهم على اسم واحد من دون التوافق مع المعارضة للسلطة القائمة يسمح لها بتسمية ميقاتي أو أي شخص آخر.
ـ رأت جهات حزبية أن زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى بعلبك بعد فشل عملية القبض على أبو سلة لا توضع فقط ضمن سياق العمل لرفع معنويات العسكريين لكنها خطوة جريئة تؤكد إصرار الجيش على أن يكون حيث يجب أن يكون.
ـ لا تقتصر انتقادات النائب السابق إيلي الفرزلي على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بل تتعدّاه إلى ”حزب الله” ويبدو أن الفرزلي مستمر في حملته لأنه يعتبر أن دوره السياسي لا ينتهي بالسقوط في الإنتخابات وهو سيركز أكثر على استهداف باسيل ومن يدعمه.
صحيفة الأنباء
*وعود لا تتحقق
لم تتحقق بعد أي من الوعود التي أطلقها مرجع رسمي حيال ملف أساسي يتعلق بقطاع واعد.
*تريّث
لوحظ أن حزبا فاعلاً يتريث على غير عادته في مقاربة شؤون عامة، وتحديدا في ملف حيوي.