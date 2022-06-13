أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء‎

ـ كواليس‎

قال مصدر نيابيّ إن الوسيط الأميركي سيسمع في بيروت ربطاً واضحاً بين المفاوضات حول الترسيم وملف ‏استخراج الغاز من حقل كاريش والحقول اللبنانيّة غير المتنازع عليها وإنه سيفهم من مضمون الكلام أن الفشل في ‏جولته هذه سيدفع بالمنطقة نحو المجهول وخروج الأمور عن السيطرة‎.

ـ خفايا‎

قالت مصادر حزبيّة شاركت في مسيرة الناقورة الاحتجاجيّة حول ملف ترسيم الحدود إن الذين دعوا إليها تخلوا ‏عنها وغاب رموزهم عن المشاركة بطلب وضغط من النائبة التي تترأس تكتل نواب التغيير تحت شعار أن حزب ‏الله سيوظّف التظاهرة التي ستغضب أصدقاء لبنان عربياً ودولياً‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ شكا أحد النواب من أن عدم فوزه في عضوية إحدى اللجان النيابية مردّه الى التخبّط الذي ساد بعض زملائه ‏وإصرار بعضهم على الاستعراض‎.

ـ نُقل عن مسؤول كبير قوله تعليقاً على مستجدات ملف ترسيم الحدود: “بالأمس كان الكلام من ذهب، وأما الآن ‏فإن السكوت من ألماس‎”.

ـ تلقّى أحد المعنيين بملف التنقيب تأكيدات من مسؤولين في شركة تنقيب عالمية بأن لبنان ليس مدرجاً في جدول ‏أعمال الشركة لا السنة الحالية ولا السنة المقبلة ولا السنة التي بعدها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يشارك النائب جبران باسيل في بعض الإجتماعات التي يعقدها رئيس الجمهورية مع مسؤولين ووزراء وكبار ‏الموظفين دون الإعلان عن حضوره في البيانات الرسمية‎!

ـ لم تُفلح المساعي التي تبذل من أكثر من طرف في إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية بين رئيس تيار سياسي ونائب ‏سابق لم ينجح في الإنتخابات الأخيرة‎!

ـ يتحدث القائمون على تنظيم المؤتمر العام لتيار المستقبل عن حرص الرئيس سعد الحريري على الحضور ‏شخصياً وإدارة إجتماعات المؤتمر‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تعليقاً على قول نواب من التغييريين أنهم لن يسموا الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة رأت أوساط سياسية أن ‏الأهم تسمية من سيكلف، واتفاق التغييريين كلهم على اسم واحد من دون التوافق مع المعارضة للسلطة القائمة ‏يسمح لها بتسمية ميقاتي أو أي شخص آخر‎.

ـ رأت جهات حزبية أن زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى بعلبك بعد فشل عملية القبض على أبو سلة لا ‏توضع فقط ضمن سياق العمل لرفع معنويات العسكريين لكنها خطوة جريئة تؤكد إصرار الجيش على أن يكون ‏حيث يجب أن يكون‎.

ـ لا تقتصر انتقادات النائب السابق إيلي الفرزلي على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بل تتعدّاه إلى ‏‏”حزب الله” ويبدو أن الفرزلي مستمر في حملته لأنه يعتبر أن دوره السياسي لا ينتهي بالسقوط في الإنتخابات ‏وهو سيركز أكثر على استهداف باسيل ومن يدعمه‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎وعود لا تتحقق

لم تتحقق بعد أي من الوعود التي أطلقها مرجع رسمي حيال ملف أساسي يتعلق بقطاع واعد‎.‎

‎*‎تريّث

لوحظ أن حزبا فاعلاً يتريث على غير عادته في مقاربة شؤون عامة، وتحديدا في ملف حيوي‎.