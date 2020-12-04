أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ ان نوابا حزبيين اكثروا من زياراتهم محيط احرام جامعية في مسعى اضافي الى تسييس الاستحقاق الطالبي فيما تصدر احزاب اخرى بيانات تضخم فيه انتصاراتها في الجامعات.

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بردود على قول حاكم مصرف لبنان ان ودائع اللبنانيين وغيرهم موجودة لدى المصارف فيما تقول الاخيرة ان المصرف المركزي يحتجزها.

عُلم أنّ نائبة في تيار بارز وبعدما أضحت مقيمة في دولة خليجية حيث تولت منصبا أكاديميا رفيعا، حولت راتبها النيابي الى جمعيات في دائرتها الانتخابية.

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الجمهورية

حذرت مراجع أمنية سفارة غير عربية بضرورة اتخاذ التدابير الضرورية إثر أحداث شهدتها دولة بعيدة عن لبنان.

وجّهت إدارة دولية رسالة بالغة الدقة الى من يعنيهم الأمر وحصرت زيارة مسؤول مكلّف بملف حسّاس بعدد من المسؤولين فقط.

لاحظت أوساط سياسية أن قطباً سياسياً يرفض كلياً ما يتم التداول به حول استحقاق حسّاس ولا يأخذ في الاعتبار المعايير الصحيحة.

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اللواء

تضع أطراف المحور، في الحسبان، إمكان قيام ضربات تستدعي رداً، في الأسابيع القليلة الفاصلة عن انتهاء ولاية ترامب.

تدرس جهات حزبية، من الموالاة والمعارضة نتائج الانتخابات الطلابية لتبني على الشيء مقتضاه، في ما خص مسار الانتخابات النيابية المقبلة.

ساهمت الأجواء الداخلية الضاغطة في تردّد عدد من المغتربين الراغبين في المجيء إلى لبنان إلى إعادة درس خيارات قضاء الأعياد فيه!

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نداء الوطن

يتساءل بعض المعنيين عن مدى قانونية تولي مديرة عامة مراسلة جهة رقابية لتحضير دفتر شروط بينما يفترض أن يكون ذلك من مهام الوزير وليس المديرة العامة.

بدأت بعض المصارف الاستعداد لعمليات دمج بين فروعها وهو ما سيستتبع حكماً الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين.

تبيّن أنّ نائباً تقدم بمشروع قانون معجل مكرر لتمديد امتياز شركة حيوية ضمن قانون “المزايدة”، هيّأ شخصين مقربَين منه للمهمة، أحدهما مقاول والآخر كان مهندساً في الشركة وطرد منها بعد اختلاسه مبالغ طائلة.

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الأنباء

يواجه حزب فاعل أزمة في العلاقة مع بيئة شعبية من خارج قاعدته الطبيعية، وذلك نتيجة أزمة الجهة السياسية نفسها التي تمثّل هذه البيئة.

يؤكد مسؤول سياسي رفيع أن بعض الخيارات المطروحة حول حقيبة الخارجية تنطلق من رفض القوى السياسية الحاكمة لتحمّل مسؤولية هذه الحقيبة في هذه المرحلة.

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البناء

قالت مصادر أمنية إن حجم التهديد الإرهابي ينتقل من مرحلة الخطر الى مرحلة شديد الخطورة. فالخلايا المكتشفة تدل على وجود مشروع لبناء أرضية منظمة لتنفيذ عمليات كبرى وما كشفته خلية جريمة كفتون ليس إلا رأس جبل الجليد.

تقول مصادر دبلوماسية إن مساعي وساطة بين دول خليجية وإيران تتولاها أكثر من جهة بعد ربط إيران بين التطبيع الخليجي الإسرائيلي واغتيال أبرز علماء ملفها النووي وانتشار معلومات عن تسهيلات قدّمتها أجهزة مخابرات خليجية للموساد الإسرائيلي في ظل خشية خليجية من استهداف إيراني انتقامي.