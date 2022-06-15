أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء‎

خفايا‎

قال مصدر على صلة بملف النفط والغاز ولقاءات الوسيط الأميركي في بيروت إن هوكشتاين تحدّث عن أفكار ‏سيتقدّم بها للجانب الإسرائيلي ويبلورها معه، وإذا تم ذلك سيعود بها الى لبنان، ولذلك لم يبادر الى مناقشة أفكاره ‏مع الجانب اللبناني. وقال المصدر إن الأرجح عدم عودة هوكشتاين في حال الفشل‎

كواليس‎

تابعت مصادر نيابية لقاء الوسيط الأميركي مع كتلة النواب الـ 13 لمعرفة سبب غياب رئيسة الكتلة، وسبب حصر ‏اللقاء بعدد من النواب وما إذا كان الحضور قد تم تحديدهم من الجانب الأميركي أم أن غياب البعض يعود له وليس ‏لاستبعاده، وما هو مضمون ما أبلغوه للجانب الأميركي وما سمعوه منه

النهار‎

ـ يتوقّع أن تشهد احزاب خسرت في الإنتخابات نفضة شاملة، في ظل معلومات مفادها أن مستشارين وقياديين ‏جرى طردهم بعيداً من الضجيج الإعلامي‎.

ـ يعود الحديث مجددا عن رفع قيمة بدلات النقل للموظفين الى 150 الف ليرة يوميا بحيث يصبح بدل النقل الشهري ‏اكثر من اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور‎.

ـ لا يزال أمين عام حزب عقائدي من أقدم الأحزاب في لبنان، غائباً عن المواقف واللقاءات السياسية والحزبية، ما ‏يثير التساؤلات حول هذا الغياب‎.‎

الجمهورية‎

ـ قالت جهات مطلعة أن الأسماء التي طرحت لرئاسة الحكومة كان الهدف من طرحها إحراق ورقتها بحيث لا ‏يبقى سوى مرشح واحد وآخر يتريث من يتبنى إعلانه في الوقت الراهن‎.

ـ إعتبر قريبون من حزب فاعل أن المواقف الأخيرة التي أطلقها كانت تهدف بالدرجة الأولى الى شدشدة أعصاب ‏بعض الحلفاء في ملف حيوي‎.

ـ نقل عن أحد السفراء العرب قوله: أخش أن يكون التصعيد حول الحدود الدولية مرتبطاً بمسارات أخرى تبدأ من ‏لبنان الى سوريا والعراق وصولاً الى الملف النووي‎.‎

اللواء‎

تخشى أوساط دبلوماسية من تفاهمات دولية – إقليمية تمدِّد من عمر الإنهيار في لبنان‎..

ارتفعت أصوات الاحتجاج في غالبية الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وخرج كثيرون منها عن الصمت‎!

وصف وزير معني إضراب موظفي الإدارة العامة بأنه يصبّ في إطار بقاء الدولة أو انحلالها؟

نداء الوطن‎

ـ يتردّد أنّ حزباً حاول تجديد نفسه، خاض الانتخابات ضمن لوائح التغيير وبعدد قليل من المرشحين ولم يفز من ‏مرشحيه أي واحد، ولا حقق أي رقم يراهن عليه، قام بفصل أكثر من 30 موظفاً بعد انتهاء الاستحقاق النيابي ‏ويقال إنه أبقى على عشرة فقط‎…

ـ لاحظت مصادر متابعة أنه بعد الموقف الهادئ الذي أطلقه الوزير السابق سليمان فرنجية في ذكرى 13 حزيران ‏أصدر “حزب الله” وعلى غير عادة بياناً يتحدث فيه عن الذكرى بأسلوب يستثير الغرائز مجدداً، مع أنه لم يكن ‏موجوداً في العام 1978 وليس معنياً بهذا الموضوع إلا ما إذا كان من باب المزايدة فقط‎.

ـ يقال إن هناك مساعي حثيثة لإصدار مرسوم تجنيس يعتبر من الفضائح حيث يتم تجميع أسماء من مقربين من ‏العهد ويتم استدعاؤهم للمقابلة والغربلة والفرز ليصار على أساسها تحديد موعد خاص رسمي. ويقال إن الرئيس ‏ميقاتي غير موافق ومحرج سنياً لأن الرقم قيد التداول قد يصل إلى 3000 اسم‎.‎

الأنباء

تعليق ساخر

تعليق ساخر من زائر رفيع عندما سُئل عن رأيه تعليقاً على أحد المسؤولين اللبنانيين.