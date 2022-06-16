أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تُسيّر رحلات جوية إضافية على خط دول الخليج -بيروت، ولا سيما من قِبل الرعايا الكويتيين، ومعظمهم سيقطن في الفنادق وليس في أملاكه ربطاً بأزمة الكهرباء.

يتوقع أن تتوسع لقاءات تكتل نيابي وسطي لتشمل أحزابا سيادية وشخصيات مستقلة.

انطلقت امس حملة نظمها احد الجيوش الالكترونية الحزبية بعدما اطلق صافرتها احد الاعلاميين القريبين من وزير معروف.

نقل عن سفير دولة اوروبية استغرابه من موقف حزب سيادي امتنع عن التصويت للرئيس نبيه بري لكنه عقد صفقة معه في انتخابات اللجان النيابية ومقترعا لنائبي حركة “امل” المطلوبين للتحقيق في جريمة انفجار المرفأ.

الجمهورية

تلقّى أحد النواب التغييريين لوماً من بعض زملائه على زيارة قام بها الى أحد المراجع الدينية.

تُرجّح مصادر سيادية الدخول في أزمة تأليف إنطلاقاً من بدء تيار فاعل بوضع الشروط والعراقيل والمطالب.

ما زالت المحاولات جارية لتشكيل كتل نيابية جديدة سواء سبقت الإستشارات النيابية أو تَلتها.

اللواء

تقدمت الجزرة على العصا في ملف ترسيم الحدود البحرية، بطعم الغاز المصري، وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحر اللبناني الخالص!

تزايدت الدعوات لمطالبة النواب الميسورين بتحويل رواتبم إلى الدعم، بدل إنفاقها من دون الأخذ بعين الاعتبار الأزمات المتفاقمة.

لم يتطابق توجه وزير المال لجهة رفع الدولار الجمركي مع الوقائع على الأرض، فانخفضت إيرادات المالية العامة، وباتت الرواتب والتقديمات في مهب الريح!

نداء الوطن

ينتظر أن تشكل الإستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة مفاجأة ببروز اسم جديد يمكنه أن يحصل على الأكثرية ويشكل ردة على أكثرية جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس.

لوحظ أن أي ضابط من الجيش لم يشارك في لقاءي بعبدا والسراي مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى جانب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير، بينما كان قائد الجيش زار الرئيس بري غداة لقائه هوكشتاين.

ضمت كتلة “لبنان القوي” التي ستشارك في الإستشارات 18 نائباً من ضمنهم محمد يحيى، بينما ضمت كتلة “الجمهورية القوية” 19 نائباً من ضمنهم النائب كميل شمعون.

الأنباء

مرجعية لا تزال تراهن على تسوية ما تسبق استحقاق مرتقب بعد أيام.

خطوة مالية باتت بحكم الامر الواقع ولم يبق الا اعلانها.

البناء

تقول مصادر نيابية إن التنافس بدأ على رئاسة الحكومة بين ثلاثة أسماء هي الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرتان السابقتان ليلى الصلح وريا الحسن، وأنه مقابل نيل ميقاتي أرجحية تصويت إسلامي من ضمنه نصف النواب السنة يستند ترشيح الحسن والصلح الى أرجحيّة تصويت مسيحي.

اكدت مصادر فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 اشتعال حريق كبير في مصفاة حيفا يوم أمس، ونقلت عن مصادر عبرية أن الحريق ناتج عن عمل أمنيّ تضعه المصادر الإسرائيلية في اطار الحرب السرية الدائرة مع إيران بينما رجحت مصادر أخرى ان يكون رداً على قصف مطار دمشق.