أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ يقول مرجع أمني سابق إنّه مذ كان في الخدمة لديه كل المعلومات والمعطيات التي تؤكد أنّ داعش يجري تحريكها غب الطلب.
ـ اتهمت كريمة رئيس الجمهورية كلودين عون روكز “اقرب المقربين” بالتحريض عليها والوقوف وراء تقرير تلفزيوني تعتبره مفبركا، في اشارة الى النائب جبران باسيل الذي تتهمه اكثر من جهة بالوقوف وراء سلسلة من التقارير التلفزيونية التي تهدف الى تشويه صورة كل خصومه بعد فشل سياسته في تلميع صورة تياره.
ـ بدا مستغربا ان ينبري نواب الى الدفاع عن موظفين متهمين بالفساد من دون انتظار حكم القضاء لتبيان الحقيقة.
صحيفة البناء
ـ خفايا
لفتت مصادر أمنية إلى ترويج مراجع سياسية وروحية لرواية حول ظروف مقتل عميد متقاعد في الجمارك مخالفة للرواية التي تتمسّك بها الأجهزة الأمنية والقضائية وسط تساؤلات عن خلفية الإصرار على ربط الأمر بتحقيقات تفجير مرفأ بيروت.
ـ كواليس
قالت مصادر أمنية إن تراجع فرص الضربات العسكرية في المنطقة وصعوبة الرهان على عمليات أمنية كبرى تغير المعادلات أو تفتح مسارات جديدة فإن الانسداد السياسي الإقليمي يجد في لبنان خاصرة رخوة. وهذا سبب التحذيرات الدائمة من أحداث أمنيّة.
صحيفة الجمهورية
ـ عُلم أن من بين الأسماء المطروحة للتوزير سيدة تواجه تهمة اختلاس في مؤتمر دولي.
ـ اعتبرت أوساط مراقبة أن نتائج الإنتخابات الطالبية في عدد من الجامعات قد تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي في العام 2022.
ـ دعا مرجع موثوق الى التحقيق في برامج الدعم التي أجريت الى اليوم وكيفية توزيعها على التجار المحظوظين والمحسوبين على المراجع.
صحيفة اللواء
ـ قدرت كمية الليرات اللبنانية التي طبعت منذ قرابة الشهر، بما يتجاوز الـ23 طناً موزعة بين فئة الـ100 ألف التي كشف شكلها الجديد المصرف، و50 ألفاً من الشكل المعروف حالياً.
ـ تواجه العلاقة بين قطبين سياسيَّين “نقزة” دائمة، لم تفلح المساعي في ردم الهوة، الناشئة عنها.
ـ لم تبدِ جهة نافذة ارتياحاً لحملة، يمكن أن تنال، ولو تلميحاً من مسؤول بارز، من قبل نائب حليف!
صحيفة نداء الوطن
ـ ينقل مقرّبون من حاكم المصرف المركزي أنه يبدو متوتراً وقلقاً جداً في الآونة الأخيرة إلى درجة أنه “بات يدخّن يومياً أكثر من 7 سيجار”.
ـ عُلم أن وزير الصحة تبلّغ من دوائر السراي الحكومي رفضاً قاطعاً للعودة إلى خيار الإقفال “لا بشكل عام أو جزئي” في مواجهة “كورونا”.
ـ تردّد أنّ مسؤولين في حزب فاعل تلقوا اتصالات عدة في الآونة الأخيرة تستفسر عن مدى جدية الأنباء التي تحدثت عن تراجع صحة مرجعية سياسية وروحية إقليمية
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صحيفة الأنباء
*لا موقف من المصادرة
لم يصدر موقف واحد عن تجمع مرجعيات سابقة، رغم مصادرة صلاحيات موقع رسمي من قبل هيئة محدودة الدور والصلاحيات.
*ثغرات تفضح الغاية
تبين أن خطوة تم تغليفها بغلاف شكوى قضائية تشوبها الكثير من الثغرات في الشكل والمضمون التي تفضح طريقة تركيبها بغاية سياسية