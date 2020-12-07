أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار‎

ـ يقول مرجع أمني سابق إنّه مذ كان في الخدمة لديه كل المعلومات والمعطيات التي تؤكد أنّ داعش يجري تحريكها ‏غب الطلب‎.

ـ اتهمت كريمة رئيس الجمهورية كلودين عون روكز “اقرب المقربين” بالتحريض عليها والوقوف وراء تقرير ‏تلفزيوني تعتبره مفبركا، في اشارة الى النائب جبران باسيل الذي تتهمه اكثر من جهة بالوقوف وراء سلسلة من ‏التقارير التلفزيونية التي تهدف الى تشويه صورة كل خصومه بعد فشل سياسته في تلميع صورة تياره‎.

ـ بدا مستغربا ان ينبري نواب الى الدفاع عن موظفين متهمين بالفساد من دون انتظار حكم القضاء لتبيان الحقيقة‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

لفتت مصادر أمنية إلى ترويج مراجع سياسية وروحية لرواية حول ظروف مقتل عميد متقاعد في الجمارك ‏مخالفة للرواية التي تتمسّك بها الأجهزة الأمنية والقضائية وسط تساؤلات عن خلفية الإصرار على ربط الأمر ‏بتحقيقات تفجير مرفأ بيروت‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر أمنية إن تراجع فرص الضربات العسكرية في المنطقة وصعوبة الرهان على عمليات أمنية كبرى ‏تغير المعادلات أو تفتح مسارات جديدة فإن الانسداد السياسي الإقليمي يجد في لبنان خاصرة رخوة. وهذا سبب ‏التحذيرات الدائمة من أحداث أمنيّة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ عُلم أن من بين الأسماء المطروحة للتوزير سيدة تواجه تهمة اختلاس في مؤتمر دولي‎.

ـ اعتبرت أوساط مراقبة أن نتائج الإنتخابات الطالبية في عدد من الجامعات قد تزيد من تصميم البعض على تأجيل ‏الإستحقاق الإنتخابي النيابي في العام 2022‏‎.

ـ دعا مرجع موثوق الى التحقيق في برامج الدعم التي أجريت الى اليوم وكيفية توزيعها على التجار المحظوظين ‏والمحسوبين على المراجع‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ قدرت كمية الليرات اللبنانية التي طبعت منذ قرابة الشهر، بما يتجاوز الـ23 طناً موزعة بين فئة الـ100 ألف التي ‏كشف شكلها الجديد المصرف، و50 ألفاً من الشكل المعروف حالياً‎.

ـ تواجه العلاقة بين قطبين سياسيَّين “نقزة” دائمة، لم تفلح المساعي في ردم الهوة، الناشئة عنها‎.

ـ لم تبدِ جهة نافذة ارتياحاً لحملة، يمكن أن تنال، ولو تلميحاً من مسؤول بارز، من قبل نائب حليف‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ ينقل مقرّبون من حاكم المصرف المركزي أنه يبدو متوتراً وقلقاً جداً في الآونة الأخيرة إلى درجة أنه “بات ‏يدخّن يومياً أكثر من 7 سيجار‎”.

ـ عُلم أن وزير الصحة تبلّغ من دوائر السراي الحكومي رفضاً قاطعاً للعودة إلى خيار الإقفال “لا بشكل عام أو ‏جزئي” في مواجهة “كورونا‎”.

ـ تردّد أنّ مسؤولين في حزب فاعل تلقوا اتصالات عدة في الآونة الأخيرة تستفسر عن مدى جدية الأنباء التي ‏تحدثت عن تراجع صحة مرجعية سياسية وروحية إقليمية‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎لا موقف من المصادرة

لم يصدر موقف واحد عن تجمع مرجعيات سابقة، رغم مصادرة صلاحيات موقع رسمي من قبل هيئة محدودة الدور ‏والصلاحيات‎.‎

‎*‎ثغرات تفضح الغاية

تبين أن خطوة تم تغليفها بغلاف شكوى قضائية تشوبها الكثير من الثغرات في الشكل والمضمون التي تفضح طريقة ‏تركيبها بغاية سياسية