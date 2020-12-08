أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة النهار
ـ لم يقدم نائب ورئيس حزب على أي لفتة في ذكرى ميلاد زعيم راحل، أكان بموقف أو تغريدة، ما يؤكد على حجم الخلاف والانقسام بينه وبين زعيم آخر في الطائفة عينها وخصوصاً في هذه المرحلة.
ـ يلاحظ الغياب المدوي لنواب سابقين منتمين إلى حزب مسيحي عريق كان يعوّل عليهم من خلال مواقفهم السياسية الصاخبة، وسط تساؤلات عن سر هذا الغياب.
ـ عمد احد مديري المدارس الكبيرة في العاصمة الى ابلاغ ذوي تلامذة بنقل ابنائهم الى مدارس اخرى بعدما امتنع بعضهم عن الاستجابة لطلب الحضور الالزامي الى المدرسة لظروف عائلية خاصة.
ـ تعمل جهة رئاسية على اجراء مصالحة مع احدى المحطات التلفزيونية الفاعلة بعد تسوية العلاقة مع محطتين اخريين كانت اخر خطواتها لقاء برئيس مجلس الادارة بعد انقطاع طويل.
صحيفة البناء
ـ كواليس
لفت خبراء يتابعون الحياة السياسية الأميركية الى ان نقاشات تشكيل الفريق الحاكم مع الرئيس المنتخب جو بايدن تكشف عمق التخلّف السياسي للنظام الحاكم حيث يشكل معيار المحاصصة العرقية والجندرية بتمثيل نسبي للملوّنين والمسلمين والهنود الحمر والمثليين والنساء كفئات مهمّشة جوهر النقاش.
صحيفة الجمهورية
ـ تبلّغ أحد المسؤولين من دبلوماسي بارز بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بلاده وشملت اللبنانيين هي حاسمة لكن من الممكن أن يعاد النظر فيها مطلع السنة الجديدة.
ـ أرسلت شخصية سياسية رسالة إلى أحد كبار المسؤولين متصلة بأحد الإستحقاقات، ختمها بالقول: “مع الأسف صار البلد معلّق بين “ولدنة” مراهقين و”حكمة” مجانين”.
ـ سأل سياسي بارز نائبا في تيار سياسي : لا أحد ضد التدقيق الجنائي ولكن لماذا تصرّون على حصر هذا التدقيق فقط في الأماكن التي تعتبرونها لخصومكم؟
صحيفة اللواء
ـ نُقل عن دبلوماسي غربي أن المبادرة الفرنسية ستشهد انفراجاً ما إن يغادر فريق الإدارة المنتهية مناصبه في البيت الأبيض..
ـ لوحظ تعزيز الحمايات لدى قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق، في ضوء التجاذبات والتحقيقات الجارية؟
ـ اتخذت المطاحن إجراءات قبل 72 ساعة من تحديد موعد الاجتماع المخصص للبحث في رفع الدعم..
صحيفة نداء الوطن
ـ يُنتظر أن تعقد مجموعة من العونيين المعارضين لرئيس “التيار الوطني” جبران باسيل اجتماعاً موسعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد خريطة طريق المرحلة المقبلة.
ـ يتردد أنّ نائباً مستقيلاً يستعد لإطلاق تيار سياسي قريباً.
ـ تحاول قوة سياسية فاعلة البحث عن أسماء بديلة جاهزة لترؤس الحكومة في حال تمكنت الضغوط التعطيلية من دفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن التكليف.
صحيفة الأنباء
*اتجاه للحل
مرجع نيابي على خط كباش بخلفية سياسية حول امتياز مناطقي واتجاه للحل.
*إجماع لافت
تميّزت هذا العام ذكرى سنوية بأنها شهدت إجماعاً لافتاً من الخصوم والمؤيدين على أن أفكار صحاب الذكرى لو تحققت لكانت منعت وصول لبنان الى ما هو فيه