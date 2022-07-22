أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

انتقد نائب “تغييري” احد اركان السلطة سابقا لحملته “علينا واتهامه ايانا بالتقصير” في ملفات قديمة وبعضها كان في عهدته سابقا.

رشح ان احد المرشحين الرئاسيين نجح في اقناع مسؤولين اميركيين في استقباله ولو بصفة غير رسمية.

يلاحظ أن دولتين خليجيتين لم تعين اي منهما سفيرا جديدا لها في لبنان في ظل شغور هذين المركزين بانتظار حصول ذلك في العهد الجديد.

الجمهورية

إمتعض مرجع ديني من تعليقات لكهنة ورهبان وردت على صفحات “الفيسبوك” الخاصة بهم بعضها يصوّب سياسياً على غير طرف خصوصاً بعدما علم أنهم لم يعودوا إلى مرجعيتهم لاستئذانها كما تقتضي الأصول الكنسية.

بعيداً من السجالات الدائرة حول ما حصل مع شخصية دينية قال قانونيون إن الأمر بحاجة إلى تعديل بعض فقرات من القانون الخاص بمقاطعة إسرائيل.

لاحظت أوساط سياسية أن أغنية “عَ العصفورية” التي أطلقها رئيس الحكومة هي رسالة إلى مرجع قال إننا “ذاهبون إلى جهنم”.

اللواء

تضع دولة عربية ذات تأثير على أجندتها العمل على التوصّل إلى رئيس يحظى بما يشبه الإجماع الداخلي، وتجري اتصالات لهذا الغرض.

يواجه موظفون كبار إشكالات الضغوط الوظيفية في ضوء تعدّد جهات التوجيه وإعطاء الأوامر..

آثر مرجع عدم الخوض في إشكالية توقيف مطران للتحقق من مهمته، لكنه أبدى استياءً من الكيل بمكيالين قضائياً!

نداء الوطن

قالت مصادر متابعة إن من لا موقف له شاجباً من قضية توقيف المطران موسى الحاج واستهداف بكركي لا يستحق أن يكون رئيساً للجمهورية.

أفادت معلومات أن مرجعاً عسكرياً كان منزعجاً وغير راضٍ عمّا حصل مع المطران موسى الحاج على معبر الناقورة.

أشاد بعض المسؤولين في «التيار الوطني الحر» ومن بينهم من يعتبرون قانونيين وحقوقيين، بقاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وانتقدوا عدم دعم بكركي الرئيس ميشال عون.

الانباء

تباين كبير داخل تكتل نيابي ينذر بالتفاقم بدرجات أكبر بعد أشهر قليلة على إثر انتهاء مهام مسؤول سياسي.

مرجع رسمي لا يزال يصر على أن لا يُنقَل عنه أي كلام يمسّ بمرجع سابق رغم الاختلاف الذي ظهر في كثير من الأمور، وذلك لحسابات داخل البيئة الواحدة.