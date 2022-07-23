أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية من خلال التعبير عن استياء وعتب قوى سيادية ومستقلين على خلفية موقف مرجعيتين سياسية وروحية ربطاً بما جرى مع المطران موسى الحاج.

استرعى الدور الذي يلعبه نائب سابق من خلال تلاوته البيان الصادر عن كتلة نيابية شمالية بعدما جرى التوافق على أن يكون الناطق باسم هذه الكتلة.

تتوقع أوساط واسعة الاطلاع مزيدا من التداعيات بين الجهات القضائية والأمنية على خلفية التطورات المتعاقبة التي جرت أخيرا واعادت تسليط الأضواء على التشتت الواسع في واقع المؤسسات حتى التي كانت سابقا بمنأى عن هذا الواقع.

نداء الوطن

تتابع أوساط في « ٨ آذار بحذر أداء النائب طوني سليمان فرنجية، وتأثيراته على والده، خصوصا في إدارة ملف العلاقات السياسية والإنتخابات. ويقول بعض هذه المصادر أن ما قاله سليمان فرنجية قبيل إنتخاب الرئيس ميشال عون حول الأدوار المحتملة لجبران باسيل وتاثيراته على عمه يمكن أن ينسحب اليوم على نمط العلاقة بين طوني ووالده.

أقام رئيس تيار مثير للجدل ثلاثة أيام على متن يخت أحد كبار رجال الأعمال في أفريقيا، لم يتولَ أي منصب سياسي في لبنان، ولكنه يتكرّم بتبرعات مالية، وقيل إن الإقامة تخلّلها الإحتفال بعيد ميلاد زوجة رئيس التيار.

يجري أحد المسؤولين الماليين في مؤسسة مالية عالمية، وهو من أصل لبناني، اتصالات بإعلاميين عارضاً عليهم إدراج اسمه في سوق التداول الرئاسي. المسؤول المذكور له صلة قرابة مع سياسي راحل كان اسمه مطروحاً بشكل مستمر لرئاسة الجمهورية.

اللواء

قيل أن استياء بالغاً أصاب مقراً على خلفية استخدام عبارة «عصفورية» على لسان مرجع حكومي في المطار!

بدأت «حرب تشويش» على موظف غير مدني، مؤهل لدور سياسي، في الأشهر المقبلة، ربما مع الحكومة الجديدة.

تشهد المطاعم والمنتجعات عند الشواطئ البحرية الشمالية زحمة غير مسبوقة، تجعل المراقب الغربي يعتقد أن البلد يعيش في بحبوحة زائدة..