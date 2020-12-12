أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اللواء

خلافاً للإعتقاد السائد، فإن ما يجري، وإن بدا أنه أطاح بجهود تأليف الحكومة، فإنه على العكس، قد يسرّع التشكيل، حسب دبلوماسي غربي.

يتزايد حجم “التباعد السياسي” بين حزب وحليفه، على خلفية التصويب على مرجعية حليفة، توأمية بالنسبة له..

أعيد تعويم وزير سابق، بعدما نفض تيّار ينتمي إليه يده منه، لاعتبارات يعرفها الجانبان فقط.

البناء

قالت مصادر حقوقية إن الخشية من انهيار المنظومة القضائيّة بعد ما وصفته بالدعسة الناقصة لادعاءات المحقق العدليّ في قضية المرفأ سواء بالانتقائيّة أو بضعف الأرضية

الدستورية الصلبة صارت خشية من وجود مشروع توريط القضاء بالفوضى القانونيّة وسقوط المصداقيّة والزخم الشعبي الداعم لفتح الباب أمام تدويل التحقيق.

لفتت مصادر جزائريّة إلى ضغوط أميركية وإغراءات خليجية سبقت الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستهدفت دعوة الجزائر للموافقة على التطبيع مع كيان الاحتلال مقابل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وأضافت أن الضغوط والإغراءات مستمرة بعد التطبيع المغربيّ الإسرائيليّ.

الجمهورية

وصفت مصادر مطلعة الوضع المالي والنقدي بأننا حالياً في كوما ونبحث عمن يمدنا بالأوكسيجين.

تبلغ مسؤولو جهة دولية بارزة تقريراً خطيراً جداً عن تداعيات عجز المسؤولين اللبنانيين عن إنقاذ بلدهم.

لم يتلق أي مسؤول أي جواب على سؤال يتصل بمدى كلفة دعم المواد الغذائية ومدى توافر حاجات السوق للأشهر المقبلة.

نداء الوطن

عُلم ان تواصلاً حصل بين المعنيين بالتأليف وجهة سياسية وازنة أفضت الى تبريد الأجواء والقبول بما يعرض عليها من حقائب وزارية من دون وضع عراقيل.

استياء في صفوف أعضاء “التيار الوطني الحر” في منسقيات الشمال بسبب تأجيل البت بالتعيينات داخل التيار وانقطاع رئيسه جبران باسيل عن التواصل معهم بهذا الشأن.

علّق مرجع دستوري كبير على استدعاءات القاضي فادي صوان للوزراء في قضية المرفأ بالقول: “قانونية ودستورية مئة بالمئة، وإن كان اتهام رئيس الحكومة ينقصه الركن المادي والدستوري”.