أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

اظهر فيديو لاحد المراجع الدينية الدرزية تفاعلات واسعة لقضية توقيف المطران الحاج عند نقطة الناقورة داخل طائفة الموحدين الدروز.

سجل مسيحيا غياب لافت للبطاركة الذين يقيمون بشكل دائم في دمشق رغم ان المعتدى عليه مطران.

اثارت تغريدة لمحافظ بعلبك الهرمل شكوكا حول الاخبار التي تناولت خطف مواطن سعودي بقاعا اذ اعتبر ان الامر يمكن ان يكون شائعة طالما ان اي معلومة لم ترد عن الحادث المفترض.

قال احد رؤساء الجمعيات الاغترابية التي تجمع المساعدات للبنانيين المقيمين، انه فوجىء عندما زار لبنان في مطلع تموز الجاري، بنوعية الحياة وبغلاء الاسعار وبالحركة السياحية المزدهرة بما يظهر ان الوضع الاقتصادي بخير.

تسري شائعات عن خدمات عامة “دليفري” الى المنازل يقوم بها عدد من موظفي القطاع العام المضربين اذ يحملون ملفات ودفاتر ايصالات لقبض بعض الرسوم لقاء بدلات خدمة مرتفعة.

نداء الوطن

تجرى يوم الجمعة المقبل انتخابات رئيس عام ومجلس مدبرين للرهبانية اللبنانية المارونية وترجح المعلومات حصول توافق حول اسم رئيس سابق لجامعة الروح القدس في الكسليك كان لفترة مدبراً عاماً في الرهبانية، كرئيس خلف للأباتي نعمة الله الهاشم.

لم يصدر أي تعليق بعد من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو من التيار حول استبعاد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تأييد فرنجية لرئاسة الجمهورية.

تبين عدم صحة قول جبران باسيل انه كان يجهل دخول القاضية غادة عون الى مصرف لبنان إذ انه واكب العملية وغضب عندما تراجعت.

الجمهورية

إستغربت أوساط متابعة عدم تضامن رئيس حزب تآكلت شعبيته، مع مرجعية روحية ولم تتوصل إلى تفسير مُقنع لهذا التصرّف.

إعتبر قريبون من قطب سياسي أن المرحلة الحالية لا يمكن أن تتحمّل إنتخاب رئيس تحدٍّ يُزيد الإنقسامات.

تُروّج معلومات مغلوطة عن حوادث معيّنة من شأنها الإضرار بموسم السياحة الناشط الى جانب التصعيد السياسي والإعلامي.

اللواء

لاحظ متابعون أن ما جرى أمام صرح روحي يتجاوز المناسبة إلى الاستحقاق الرئاسي المقبل!

جرت بلبلة أمس من أن وزارة المال حوَّلت رواتب المتقاعدين والمساعدة الاجتماعية، بعيداً عن الضجيج، ولكن تبيّن أن الأمر ليس في محله!

يتجه موظف كبير غير مدني إلى النأي عن الدخول في متاهات سياسية، لإعتبارات مستقبلية وبعضها يتصل بدور قيد الإنضاج!

الانباء

تخطي واضح لقرار الدولة وبشكل علني وصريح من مرجعية أساسية ما يؤكد المؤكد حول مَن يمتلك قرار الحرب والسلم.

استحقاق أساسي بات بحكم المؤجل بحكم الوقت الذي لم يعد يسمح لاتمامه.