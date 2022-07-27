أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان تحجز آلاف العائلات اللبنانية في المنتجعات التركية تحديداً، وفي دول أخرى

يؤكد أحد النواب البارزين أنه اتخذ الحيطة والحذر في تنقلاته، لكونه يدرك أن الاستحقاق الرئاسي له حساباته الرقمية والسياسية ويجب التنبّه دون تلقي أي تحذيرات من أي مرجعية أمنية

قال أحد المشاركين في “لقاء تكريم اعلامي” ان الاستقبال لم يشكل عامل تكريم بل على العكس تماما اذ انتظر المدعوون ساعة ونصف الساعة وصول صاحب الدعوة الذي ما لبث ان غادر سريعا ايضا

الجمهورية

يعتقد مسؤول بارز أنه لا مجال للتدخل في وساطة بين مرجعين لاسباب متصلة بالطرفين معا وإذا وجد طرف ثالث فهو من الرأي عينه.

تتسارع اللقاءات بين حزبين حليفين بمناسبات مقبلة لتحاشي إشكالات متوقعة على خلفيات اجتماعية ومعيشة.

أبلغ سفير دولة أوروبية مسؤولاً كبيراً بانه وجد تناقضاً كبيراً في نظرة المجموعات السياسية في لبنان حيال الاستحقاق الرئاسي وقال: بناء لما سمعته أعتقد أن الانتخابات الرئاسية لن تحصل في موعدها.

الانباء الالكترونية

ايحاءات سلبية شبه يومية تعكس أجواء لا تصب في مصلحة البلد ويمكن تجنبها بالابتعاد عن الاشاعات التي لا تفيد لا بل تضرّ.

سابقة أخلاقية لم تشهد لها مثيل الحياة السياسية اللبنانية وتعكس مدى الانحدار الذي وصلت اليه البلاد.

نداء الوطن

لاحظت مصادر متابعة لقضية توقيف المطران موسى الحاج أن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لم يفعل سوى تأكيد دور الحزب في افتعال هذه القضية ووقوفه وراءها من خلال التبريرات التي حاول من خلالها القول إن لا علاقة له بها.

شبّه مراقبون الدور الذي يقوم به قاضي تحقيق مثير للجدل بالدور الذي قام به المحقق العدلي في قضية تفجير كنيسة سيدة النجاة في العام 1994.

تفيد معلومات أن عدداً من المصارف صرف موظفين كباراً لأسباب مسلكية وإدارية لها علاقة بأعمال يمكن أن تكون قذرة وتخضع للملاحقة والمحاسبة.

اللواء

لا يُخفي مسؤول كبير مفاجأته من أن أياً من المفوضين الدوليين ليس لديه إجابة مقنعة عن ملف عودة النازحين إلى بلادهم.

أبعد وزير خدماتي نفسه عن التواصل المباشر مع ممثلي القطاع العام، تاركاً المجال لوزير آخر محسوب على العهد.

تبيّن أن حواراً تلفزيونياً رُتّب على عجل، للردّ على قيادي حزبي رفيع، لإعتبارات بعضها داخلي، كما اتضح لاحقاً!