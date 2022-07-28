أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تقول مسؤولة مختبر طبي ان اعداد المصابين مجددا بكورونا تفوق المعلن عنه يوميا ولكن الضرورات السياحية في لبنان كما في العالم تقتضي عدم اثارة الضجيج قبل ايلول المقبل

علم أن نائبي “التغييريين” في طائفة الموحّدين الدروز، بدآ يشاركان في اجتماعات المجلس المذهبي الدرزي، من دون أي مداخلات أو اقتراحات لهما حتى الآن

تعرضت المقابلة المتلفزة لمرجع سياسي، لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفي ظل نقاش مع الحلفاء والأصدقاء حول الدوافع التي أملت على المرجع المذكور اتخاذ هذه المواقف

اللواء

تبيّن لسياح لبنانيين وأجانب أن هناك توزيعاً غير عادل لفتات الكهرباء بين مناطق سهر وسياحة ممتازة وأخرى ملحقة بالإهمال..

يدور خلاف مستحكم منذ أيام بين التيار الراديكالي داخل رابطة موظفي الادارة العامة، والتيار المحسوب على مواقع نافذة في السلطة..

توقفت مصادر سياسية على اطلاع حول الحسابات التي تحكم موقف قطب وسطي من الجنوح إلى المهادنة في هذه المرحلة!

نداء الوطن

تتحدث مصادر فلسطينية عن ان فصائل فلسطينية بدأت تتلقى دعما وتمويلا من جهات روسية بصورة غير مباشرة.

علم ان مرجعية سياسية غير مارونية أوهمت وزير العدل هنري خوري بأن اسمه مطروح للرئاسة مشيدة بمواقفه من ملفات حساسة.

توقعت جهات متابعة إمكانية صدور حزمة جديدة من العقوبات الاميركية تطال الشركات المستوردة للنفط والاشخاص المرتبطين بها في القطاعين العام والخاص.

الجمهورية

جزم قيادي بارز في حزب فاعل أن الظروف التي تحيط بالإستحقاق الرئاسي المقبل أصعب بكثير مما كانت عليه في الإستحقاق الرئاسي السابق.

نُقل عن سياسي حليف للعهد قوله: مُعيب تعاطي بعض السياسيين مع رئيس الجمهورية، فَهُم يريدونه أن ينتهي قبل أوانه ولا يريدون أن يعطوه لا في الحكومة ولا في الترسيم ولا في أي مجال آخر.

علّق نائب وسطي على مرحلة ما بعد عهد الرئيس ميشال عون بقوله: بعد انتهاء الولاية ستسقط البقرة وسيكثر سلاخوها.

الانباء

جهة مرجعية في ملف استراتيجي تتحفظ على نقطة أساسية فيه كما على مشاركتها في استكماله.

صمت غير مبرر للقضاء تجاه كل الفضائح التي تمسّ لقمة عيش اللبنانيين والتي تعتبر بمثابة اخبار وقد ضج بها الاعلام ومواقع التواصل.