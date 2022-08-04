أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

نداء الوطن

المقابلة التي أجراها نخلة نادر وتحدث فيها عن إعجابه وحبه للسيد حسن نصرالله أعطت بعداً آخر للتهمة التي وجهتها وزارة العدل الأميركية إليه وإلى جورج عجلتوني وعيسى المتهمين بتهريب أسلحة إلى لبنان بكميات كبيرة بواسطة سيارات شحنت من هناك حيث إن وزارة العدل لم تذكر الجهة التي أرسلت إليها هذه الأسلحة.

تنتظر أوساط متابعة ما إذا كانت الزيارة الأولى التي سيقوم بها الوزير السابق ميشال سماحة إلى سوريا للقاء اللواء علي المملوك أم أنه سيلغي هذه العلاقة من حساباته.

تتابع جهات سياسية مسألة منح مأذونية طويلة لقائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو في هذه المرحلة وما إذا كان لها علاقة باستحقاق ما سيحصل في قصر بعبدا في 31 تشرين الأول.

الجمهورية

بقي بعض لقاءات موفد أجنبي بعيداً من الأضواء الإعلامية ومنها لقاء مع ممثلين أممين وديبلوماسيين أجانب.

أعربت مصادر حزب مؤثر عن إعتقادها أن ملفاً حساساً هو موضوع الساعة سيصل الى خواتيم إيجابية لأن البديل هو الحرب.

قالت جهة نافذة معنية بالمفاوضات إن الترسيم في حدّ ذاته مهمّ لكن الأهم هو السماح للشركة الفرنسية البدء بالحفر والتنقيب لمصلحة لبنان.

اللواء

يستجمع سفراء وملحقون في بيروت معلومات تخضع للتقاطع حول أبرز الشخصيات صاحبة الفرصة للوصول الى قصر بعبدا..

تتجاوز غالبية المصارف الكبرى تعاميم مصرف لبنان لجهة دفع المستحقات المالية المحوّلة الى حسابات التوطين، بمعزل عن أي سقوف أو احتجازات غير قانونية.

ينهمك خبراء في مقاربة رقمية للهوة المتكونة بين الرواتب في ضوء القرارات الرسمية الأخيرة، وما ينجم عن ظلم يلحق بالمتقاعدين والعسكريين في الخدمة على كافة أجهزتهم ورتبهم!

الانباء

اشارات خارجية ايجابية تنقلها القنوات الدبلوماسية حول الاستحقاقات المقبلة.

تعاطٍ رسمي قاصر مع حدث ينطوي على رمزية معنوية، ما عكس وجود نوايا مبيّتة لأغراض أخرى.