أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم ‏

نداء الوطن

بعد سرقة الأسلاك وأجهزة التحكم العائدة للمولد الاحتياطي التابع لوزارة الطاقة، اكتشف الموظفون تعرض المولدات للسرقة للمرة ‏الثانية خلال 10 ايام حيث تمت سرقة البطاريات.‏

قام احد اعضاء مجلس النواب العراقي بإعداد سؤال الى الحكومة العراقية حول توريد الفيول الى لبنان، في ظل عدم التزام الطرف ‏اللبناني بأي بند من بنود الاتفاقية مع الجانب العراقي، وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات عراقية.‏

تبين ان تقديمات الضمان الاجتماعي الفعلية في فرع ضمان المرض والامومة تبلغ اقل من 15% من الاشتراكات عن هذا الفرع في ‏ظل تحول تقديمات هذا الفرع الى تقديمات وهمية وإحجام المضمونين عن تقديم المساعدات المرضية إزاء تهالك قيمة التقديمات.‏

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الأنباء

لم يخرج لقاء رسمي ثلاثي بأي جديد أو متغيّر بما يتعلق باستحقاق داهم.‏

تثار الكثير من علامات الاستفهام والشكوك حول توقيت حصول حادثة انهيار الصوامع في اليوم نفسه لذكرى الانفجار، وعن الجهة ‏التي قد تكون مسؤولة عن ذلك بحال صحّت هذه الشكوك. ‏