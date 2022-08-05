الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم ‏

منذ ساعة واحدة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

A A A
طباعة المقال

نداء الوطن

بعد سرقة الأسلاك وأجهزة التحكم العائدة للمولد الاحتياطي التابع لوزارة الطاقة، اكتشف الموظفون تعرض المولدات للسرقة للمرة ‏الثانية خلال 10 ايام حيث تمت سرقة البطاريات.‏

قام احد اعضاء مجلس النواب العراقي بإعداد سؤال الى الحكومة العراقية حول توريد الفيول الى لبنان، في ظل عدم التزام الطرف ‏اللبناني بأي بند من بنود الاتفاقية مع الجانب العراقي، وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات عراقية.‏

تبين ان تقديمات الضمان الاجتماعي الفعلية في فرع ضمان المرض والامومة تبلغ اقل من 15% من الاشتراكات عن هذا الفرع في ‏ظل تحول تقديمات هذا الفرع الى تقديمات وهمية وإحجام المضمونين عن تقديم المساعدات المرضية إزاء تهالك قيمة التقديمات.‏

‏*********************************‏

الأنباء

لم يخرج لقاء رسمي ثلاثي بأي جديد أو متغيّر بما يتعلق باستحقاق داهم.‏

تثار الكثير من علامات الاستفهام والشكوك حول توقيت حصول حادثة انهيار الصوامع في اليوم نفسه لذكرى الانفجار، وعن الجهة ‏التي قد تكون مسؤولة عن ذلك بحال صحّت هذه الشكوك. ‏

    المزيد من الصحافة

    مرفأ بيروت
    بيروت ما بتموت... والعدالة آتية!‏
    انفجار مرفأ بيروت
    سنتان على انفجار المرفأ... والحقيقة ضحية!‏
    فرنسا - لبنان
    باريس تشدد على محاسبة المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!