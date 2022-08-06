أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن مساعيَ ستُبذل قريباً لرأب الصدع بين مرجعية سياسية وأخرى روحية، على خلفية قضية المطران موسى الحاج، وما رافقها من تداعيات

يلاحَظ أن توزيع المساعدات العربية والدولية الإنسانية والإجتماعية، يجري بمعزل عن الحكومة وعن أي مؤسّسة رسمية

كشفت مصادر نقابية أن رئيس لجنة برلمانية كان وكيلاً لشركة منافسة للشركة التي ربحت مناقصة كبيرة ويجري التشكيك فيها.

سفيرة دولة أوروبية تنتقد الشخصيات اللبنانية الذين يملكون فيلات ولا تتردد في تلبية دعواتهم إلى مناسبات اجتماعية.

أبلغ مرجع روحي رفيع أحد المسؤولين الأمنيين الذي عاتبه على موقفه الداعم للقاضي بيطار، أن الدفاع عن الضحايا أهم من رضاك أو عدم رضاك.

قال مسؤول لبناني شارك في محادثات هوكشتاين الموسّعة أن حظّ الوصول إلى اتفاق قريب على الحدود البحرية لا يتعدى الـــ 60%.

سفير جديد أبدى استعداده للانفتاح على بعض القوى المعارضة ولقاء قياداتها لأن تطورات المنطقة تستلزم ذلك.

نداء الوطن

تبين ان مسؤولين مقربين من فريق مسيحي بارز ضغطوا خلال الأيام الأخيرة لإخلاء سبيل مسؤول مصرفي تم توقيفه في مطار بيروت.

يتردد ان مرجعاً حكومياً لم يهضم فكرة تخصيص السفيرة الاميركية دوروثي شاي زيارة لخلدون الشريف في دارته في طرابلس خصوصاً وان تفاصيل اللقاء لم تخرج الى العلن. وكان الشريف استقبل السفيرة الفرنسية والسفير التركي.

لم يصدر أي رد على ما ورد في بيان مجلس المطارنة الموارنة عن أن المطران موسى الحاج وغيره من المطارنة كان ينتقل بين لبنان والأراضي المقدسة بناء على مذكرة صادرة عن الأمن العام منذ العام 2006 ولم يتم الخروج عن أصول التعاطي التي نصت عليها والتي تطالب بكركي بالإلتزام بها.

اللواء

تختلف المعلومات حول دور مستقبلي لعاصمة أوروبية، في ضوء استبعادها لتاريخه من ملف الطاقة البحرية اللبنانية، لجهة الإقدام أو الإحجام في لبنان..

بعث تصريح مسؤول أمني إقليمي برسالة، لم تنزل إرتياحاً، على أوساط لبنانية قريبة، بالنظر للصورة السلبية التي تركها…

يتحرك ملف حسّاس، وربما يتجه للإنفجار، لتصيب شظاياه استحقاقاً مقبلاً، وبعض المرشحين البارزين له!

الأنباء

تغريدة لافتة لمسؤول رفيع تنطوي على تحدّ واضح للقضاء.

الدورة الاقتصادية مهددة بالتوقف بالكامل اذا ما استمر التوتر والمشادة على خط قطاع لا زال يملك تأثيراً.