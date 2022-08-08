أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يتحضّر تيار سياسي بارز لعقد خلوة “تقييمية” واجراء تغييرات قيادية ربطاً بالانتخابات النيابية الأخيرة، الى مرحلة ما بعد العهد الحالي.

يلاحَظ تجنب أكثر من نائب استقبال مرشحين للانتخابات البلدية المقبلة، والجواب من الغالبية: لننتظر الاستحقاق الرئاسي أولاً.

الجمهورية

تجري إتصالات مكثفة لتقريب المسافة بين حزب فاعل مؤثر وشخصية غير مدنية.

رصدت الجهة التي رفعت لوحات في بعض المناطق كتب عليها “روحة بلا رجعة”.

يفكر أحد رؤساء الأحزاب الذي لم يوفق في الانتخابات النيابية الأخيرة بتمضية عطلة خارج لبنان تمتد لأشهر عدة.

اللواء

حرص مرجع روحي على التعبير عن تحفظه من موضوع تقسيم بلدية بيروت بواسطة مقربين من دائرته الضيقة، تجنباً لسجالات ماراتونية لا طائل منها!

اكد مصدر حكومي أن “الحملات الإعلامية القبيحة” بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية وفريقه الحزبي قد قطعت الطريق على كل إمكانيات التفاهم ليس حول تشكيل الحكومة العتيدة وحسب، بل وعلى بقية الملفات المالية والإصلاحية الحساسة في الفترة المتبقية من ولاية العهد!

التزم حزب ناشط الصمت المطبق من الصراع المحتدم بين الرئيس المكلف ورئيس التيار العوني، ولكن تبين أنه في لحظة الحسم سيقف مع الثاني ضد الأول لإعتبارات تحالفية لا تخفى على أحد!

نداء الوطن

ذكرت مصادر متابعة أن تحذير البطريرك الراعي من تسليم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال مرده إلى خشيته من أخذ هذا الأمر حجة لعدم إجراء الإنتخابات الرئاسية وربما بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا.

نفت مصادر كنسية أن تكون أي جهة رسمية وأمنية قد حذرت المطران موسى الحاج من نقل المساعدات العينية والمالية إلى لبنانيين من أقاربهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرت أن ما يتم ترويجه حول هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد إشاعات لذر الرماد في العيون.

تبين ان اثارة موضوع النازحين من جانب اكثر من وزير في حكومة تصريف الاعمال، ليس بناء على قرار مركزي.

البناء

قال مصدر في غرفة عمليات غزة إن صيغة تولي سرايا القدس للرد منفردة على العدوان الإسرائيلي مقابل تحييد المدنيين عن الاستهداف وبقاء حماس خارج المعركة كانت خياراً اتخذته الجهاد وحماس بالتوافق لوضع الإسرائيلي أمام معادلة توسيع العدوان ودخول حماس أو طلب التهدئة بشروط الجهاد.

تترقّب واشنطن الموقف الإسرائيلي من مستقبل المفاوضات مع لبنان في ضوء جولة غزة الأخيرة، بعدما كان الإسرائيليون تحدّثوا عن تأجيل المفاوضات لما بعد الانتخابات ولو اقتضى الأمر تأجيل الاستخراج من كاريش، لكن واشنطن تخشى أن تردّ المقاومة بتفعيل معادلة ما بعد كاريش.

الأنباء

مواقف رئيس تيار سياسي تحولت إلى مجموعة رسائل جس نبض في الداخل والخارج.

زيارة قريبة لموفدَين من حزب فاعل إلى مرجعية سياسية لاستكمال التواصل الذي كان حصل بين الطرفين.