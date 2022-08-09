الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
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أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

منذ ساعة واحدة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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البناء

خفايا

لفتت مصادر سياسية إلى تزايد أخطاء وزير الخارجية من كلامه عن عدوان غير مبرّر على غزة بينما ممثلة الأمم المتحدة تقول بحق المقاومة للفلسطينيين وتفضح أكذوبة حق الدفاع التي تحدّث عنها الأميركيون إلى حديث الوزير عن تحويلات للنازحين السوريين بينما لا إمكانيّة تحويل أموال إلى سورية.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الأفق مفتوح للعودة الى فيينا لمواصلة مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي وإن إيران تستشعر القوة سواء لحاجة أوروبا للغاز والنفط أو لتزايد القلق الأميركي من تقدم برنامجها النووي أو لتراجع القدرة الإسرائيليّة، كما ظهرت في حرب غزة الأخيرة.

اللواء:

همس
كشف دبلوماسي غربي عن استفادة مباشرة للبنان من «اتفاق غزة» لجهة مؤشرات الدول الغربية لمنع حصول انفجار كبير في المنطقة، يحول دون وصول غاز الحوض الشرقي للمتوسط..

غمز
يواجه مستشار رئاسي وضعاً ملتبساً، في ما خص دوره، عشية استحقاق لم يعد بعيداً!

لغز
تبيّن أن رواتب العسكريين والمتقاعدين وسائر الموظفين يعلن عن قبضها أو إنجازها في أيام العطل، في هذه الفترة..

نداء الوطن: 

ذكرت معلومات أن بكركي رفضت عرضاً قضائياً وسياسياً بتسليم الأغراض الشخصية إلى المطران موسى الحاج ومن ضمنها جواز سفره وأصرّت على إعادة كل ما تمت مصادرته منه.

الأنباء

*بلبلة واشاعات

بلبلة واشاعات كثيرة تطال مستقبل سعر الصرف صعوداً او حتى هبوطاً ولكن من دون تبريرات مقنعة.

*فرّق تسد

قطاع نقابي يجري التعامل مع حراكه المطلبي على قاعدة “فرّق تسد” بهدف فرط عقده.

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