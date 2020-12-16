أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار‎

يتردد في كواليس وزارة التربية ان سبب الاعتصام الذي نفذته حركة “امل” امام الوزارة ليس مطلبيا ‏بقدر ما هو اعتراض على الغاء الوزير المجذوب عقدا للمدينة الجامعية في الحدث يتبين ان فيه ‏للحركة ومسؤولين فيها منافع كبيرة‎.‎

علم أن جهة سياسية مقرّبة من فريق رئاسي، بدأت تعدّ العدّة لفتح ملف يتعلّق بالنفايات، والوصول ‏إلى شركة أساسية كانت تدير هذا القطاع مقرّبة من مرجع حكومي سابق‎.‎

ينقل أن عميداً متقاعداً مقرّباً من جهة نافذة يقدم على تحريك بعض مجموعات الحراك باتجاه قصر ‏العدل على خلفية دعم التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ‎.‎

تبين ان التسجيل المسرب والمنسوب الى الرائد جوزف النداف مفبرك ويستهدف المديرية العامة ‏لأمن الدولة بعد الاحتدام في ملف التحقيقات بشأن تفجير المرفأ‎.‎

علم ان هدنة اللحظة الأخيرة والتي تمت بين بعبدا وبيت الوسط تمت بتدخل مباشر من أكثر من طرف تم التنسيق ‏بينها لعدم انجرار البلد الى ما يشبه الفتنة بعدما تم استحضار كل أوجاع الماضي .‏

البناء‎

خفايا‎

توقعت مصادر سياسية أن تتحرّك الحمايات الطائفية على مستوى المرجعيات الدينية مع كل ادعاء يوجه لإحدى ‏الشخصيات السياسية أو العسكرية من الصف الأول سواء في ملف التحقيق بتفجير المرفأ أو في ملفات أخرى أمام ‏القضاء. واستبعدت المصادر مثول هذه الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تطلب للتحقيق‎.

كواليس‎

وجّهت مصادر خليجية رسائل الى عاصمة إقليمية بارزة تتبرأ فيها من كلام منسوب لمسؤول أمني خليجي سابق ‏على خلفية التطبيع مع كيان الاحتلال يتبنّى فيها الدعوة لاغتيال شخصية قيادية بارزة في المنطقة. وقالت ‏المصادر في رسائلها إنها رغم الخطوات التي سلكتها فهي لا توافق على الاغتيالات التي تمت او يمكن أن تتم‏‎.‎

الجمهورية‎

قال مسؤول حزبي: حلفاؤنا يفضحون بعضهم بالملفات وأنا أعترف أننا محرجون ولا نستطيع أن نجاري أيا ‏منهم‎.

سجلت حركة لافتة لدبلوماسي بارز على خط التواصل مع مسؤول كبير وسفير أوروبي معني بالشأن اللبناني‎.

أوقفت القوى الأمنية لثلاث شبكات تسعى الى تهريب السوريين بين لبنان وسوريا لقاء عمولات تسمع لهم بالبقاء ‏لنيل تعويضاتهم الشهرية‎.‎

اللواء‎

لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة أن سفيرة بلد المبادرة تجري اتصالات دؤوبة لغير سبب بمعزل عن مسار ‏التأليف تعديلا أو تأجيلا‎.

تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطرا لجهة التعاطي مع التازم السياسي والوزاري وكيفية ‏حصره‎.

لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك مع طلائع دفعات المصروفين تعسفا وهم بالمئات‎!‎

نداء الوطن‎

تبيّن أن الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري يتضمن أربع خانات ‏وليس ثلاثاً، الحقائب والطوائف والأسماء و”الانتماء” الحزبي، وخانة الأسماء خالية، ما يؤشر إلى نية بعبدا ‏بتشكيل حكومة سياسية للأحزاب‎.

لا تزال التساؤلات بين مسؤولين في مطار رفيق الحريري الدولي تُطرح حول المعايير المتبعة في اعتماد ‏مختبرات معينة في المطار، وعلى أي أساس يتم اختيارها‎.

على رغم التباعد في الفترة الاخيرة إلا أنّ حزباً فاعلاً يحرص على الحفاظ على علاقة مع تيار بارز تحت عنوان ‏الالتقاء السيادي

الأنباء

‎*‎ما قبل البيان

توقف حزب فاعل عند عدد من الاعتبارات قبل ان يعود ويصدر بياناً داعماً لمسؤول رسمي حيال ملف قضائي‎. ‎

‎*‎أحزاب تقاطع

ممثلو أحزاب من فريق سياسي محدد يقاطعون اجتماعاً في صرح روحي‎.‎