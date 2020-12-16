أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار
يتردد في كواليس وزارة التربية ان سبب الاعتصام الذي نفذته حركة “امل” امام الوزارة ليس مطلبيا بقدر ما هو اعتراض على الغاء الوزير المجذوب عقدا للمدينة الجامعية في الحدث يتبين ان فيه للحركة ومسؤولين فيها منافع كبيرة.
علم أن جهة سياسية مقرّبة من فريق رئاسي، بدأت تعدّ العدّة لفتح ملف يتعلّق بالنفايات، والوصول إلى شركة أساسية كانت تدير هذا القطاع مقرّبة من مرجع حكومي سابق.
ينقل أن عميداً متقاعداً مقرّباً من جهة نافذة يقدم على تحريك بعض مجموعات الحراك باتجاه قصر العدل على خلفية دعم التحقيقات الجارية حول انفجار المرفأ.
تبين ان التسجيل المسرب والمنسوب الى الرائد جوزف النداف مفبرك ويستهدف المديرية العامة لأمن الدولة بعد الاحتدام في ملف التحقيقات بشأن تفجير المرفأ.
علم ان هدنة اللحظة الأخيرة والتي تمت بين بعبدا وبيت الوسط تمت بتدخل مباشر من أكثر من طرف تم التنسيق بينها لعدم انجرار البلد الى ما يشبه الفتنة بعدما تم استحضار كل أوجاع الماضي .
البناء
خفايا
توقعت مصادر سياسية أن تتحرّك الحمايات الطائفية على مستوى المرجعيات الدينية مع كل ادعاء يوجه لإحدى الشخصيات السياسية أو العسكرية من الصف الأول سواء في ملف التحقيق بتفجير المرفأ أو في ملفات أخرى أمام القضاء. واستبعدت المصادر مثول هذه الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تطلب للتحقيق.
كواليس
وجّهت مصادر خليجية رسائل الى عاصمة إقليمية بارزة تتبرأ فيها من كلام منسوب لمسؤول أمني خليجي سابق على خلفية التطبيع مع كيان الاحتلال يتبنّى فيها الدعوة لاغتيال شخصية قيادية بارزة في المنطقة. وقالت المصادر في رسائلها إنها رغم الخطوات التي سلكتها فهي لا توافق على الاغتيالات التي تمت او يمكن أن تتم.
الجمهورية
قال مسؤول حزبي: حلفاؤنا يفضحون بعضهم بالملفات وأنا أعترف أننا محرجون ولا نستطيع أن نجاري أيا منهم.
سجلت حركة لافتة لدبلوماسي بارز على خط التواصل مع مسؤول كبير وسفير أوروبي معني بالشأن اللبناني.
أوقفت القوى الأمنية لثلاث شبكات تسعى الى تهريب السوريين بين لبنان وسوريا لقاء عمولات تسمع لهم بالبقاء لنيل تعويضاتهم الشهرية.
اللواء
لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة أن سفيرة بلد المبادرة تجري اتصالات دؤوبة لغير سبب بمعزل عن مسار التأليف تعديلا أو تأجيلا.
تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطرا لجهة التعاطي مع التازم السياسي والوزاري وكيفية حصره.
لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك مع طلائع دفعات المصروفين تعسفا وهم بالمئات!
نداء الوطن
تبيّن أن الطرح الذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف سعد الحريري يتضمن أربع خانات وليس ثلاثاً، الحقائب والطوائف والأسماء و”الانتماء” الحزبي، وخانة الأسماء خالية، ما يؤشر إلى نية بعبدا بتشكيل حكومة سياسية للأحزاب.
لا تزال التساؤلات بين مسؤولين في مطار رفيق الحريري الدولي تُطرح حول المعايير المتبعة في اعتماد مختبرات معينة في المطار، وعلى أي أساس يتم اختيارها.
على رغم التباعد في الفترة الاخيرة إلا أنّ حزباً فاعلاً يحرص على الحفاظ على علاقة مع تيار بارز تحت عنوان الالتقاء السيادي
الأنباء
*ما قبل البيان
توقف حزب فاعل عند عدد من الاعتبارات قبل ان يعود ويصدر بياناً داعماً لمسؤول رسمي حيال ملف قضائي.
*أحزاب تقاطع
ممثلو أحزاب من فريق سياسي محدد يقاطعون اجتماعاً في صرح روحي.