أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مصدر على صلة بملف التفاوض بترسيم الحدود البحرية إن لبنان سيطلب في حال حمل الوسيط الأميركي عرضاً بتأجيل الترسيم وتأجيل الاستخراج من كاريش حتى مهلة أقصاها نهاية العام رسالة ضمانات أميركية تتضمن دعوة الشركات العالميّة ببدء العمل فوراً خصوصاً في البلوك 4 والبلوك 9.

ـ خفايا

قالت مصادر إعلامية روسية إن أصابع الاتهام في اغتيال ابنة المفكر الروسي الكسندر دوغين تتجه نحو الموساد الإسرائيلي بعدما اتهم الإسرائيليون دوغين بالوقوف وراء قرار حظر الوكالة اليهودية في روسيا وبعد دعواته المتكررة للقيادة الروسية لمواقف حاسمة من الغارات الإسرائيلية على سورية.

صحيفة الجمهورية

ـ حزب عريق تتمادى فيه شائعات وتعصف به خلافات تعاني قيادته لإبقائها طي الكتمان.

ـ عُلم أن وزيراً لجأ قبل أيام الى شراء كمية من المازوت على نفقته الخاصة لتشغيل وزارته بالحد الأدنى بعد نفاد هذه المادة.

ـ نقل وزير عن أحد المراجع أن مسألة ضرائبية مطروحة ستأخذ بعض الوقت قبل إقرارها حتماً.

صحيفة اللواء

ـ تجري محاولات على أكثر من صعيد لإعادة تعويم نادي رؤساء الحكومات، ولكنها لم تصل بعد إلى الخاتمة السعيدة!

ـ تبين أن مطالب باسيل في التركيبة الحكومية العتيدة أجهضت “التقدم” الذي تحقق في لقاء عون وميقاتي الأخير، وأعادت الأمور إلى نقطة الصفر!

ـ تداوُل بعض الأسماء في البورصة الرئاسية شجّع عدداً منهم للقيام بزيارات إلى مرجعيات روحية وفعاليات سياسية وشرح خططهم للخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة!

صحيفة النهار

ـ سخر وزير ونائب سابق من كلام لوزير الاتصالات يؤكد فيه اصراره على قطع الانترنت غير الشرعي قائلا: تأخر كثيرا وليسأل الذين جربوا قبله ماذا حلَ بهم؟

ـ يتم التداول عبر تطبيق واتساب بكلام منسوب الى نائب سابق وتتوالى عليه الردود اللاذعة من دون الرجوع الى مصدر الخبر الذي يبين ان المتداول مختلق.

ـ ايسمع في مناطق جنوبية اصوات قذائف وهدير دبابات يعتقد انه صادر من مخيمات للتدريب استعدادا لاي مواجهة مع اسرائيل.

ـ يلاحظ انكباب معظم الأحزاب على معالجة الواقع الإغترابي، الذي أثبت دوره في الإنتخابات النيابية الأخيرة.

صحيفة نداء الوطن

ـ علم ان النيابة العامة المالية أوقفت عدداً من موظفي وزارة المالية بينهم مسؤولة إدارية كبيرة في قضية تقاضي عمولات من مستشفيات وأطباء لقاء صرف حوالاتهم من الخزينة، ولم يعرف ما إذا كانت استقالة مديرة الخزينة ومفوضة الحكومة في مصرف لبنان قبل اسابيع لها علاقة بهذه التحقيقات في هذا الملف.

ـ رفض مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة تغطية المرضى في المستشفيات وتقديمات فرع ضمان المرض والامومة وقرر بالمقابل دفع تعويض أتعاب حضور الجلسات لاعضاء مجلس الادارة بالاضافة الى بدل انتقال يوازي تنكة بنزين عن كل جلسة بناء على اقتراح من عضو في المجلس.

ـ اعتبر مرجع سياسي كبير في مجلس خاص ان سقف توقعات اللبنانيين للاستحقاق الرئاسي بات متواضعاً، فقط المطلوب “رئيس بيمشي على إجريه وعقلو براسو

صحيفة الأنباء

*سجال غير بريء

سجال غير بريء بالتزامن مع الحديث عن استحقاق كان يمكن أن يبصر النور.

*انكفاء

لوحظ أن شخصية سياسية طامحة انكفأت قليلاً بعدما كانت كثّفت من حراكها مؤخراً.