أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أنّ مرجعاً سياسياً اتصل بمرجعية روحية مناهضة لحزبه، وذلك تقديراً لدورها في قضايا أثيرت اخيراً وكان الاتصال ودياً بينهما.

يلاحظ في الأيام الماضية أنّ أكثر من عميد متقاعد حذّر من حصول عمليات إسرائيلية داخل لبنان، ومنهم من المقربين جداً إلى المقاومة.

قوبلت تغريدة لنائبة رئيس تيار سياسي ضد بعض الاعلام بحملة شتائم كبيرة وانتقادات طاولت اداءها وحزبها والعهد تماما كما في معظم تصريحاتها وتغريداتها.

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الجمهورية

سئل زعيم سياسي عما اذا كان يرى حلولاً في الأفق فردّ قائلا: لا أرى إلا سنتين.. “بدنا نتحمّل لآخر العهد”.

لم يستسغ أحد الدبلوماسيين ما تشهده الساحة اللبنانية ولذلك قرر وقف العمل بعطلته السنوية لنهاية العام للبقاء في لبنان.

يؤيد حزب فاعل موقف مسؤول كبير في ملف حسّاس لكنه لا يريد أن يكون طرفاً في الخلاف بين هذا المسؤول ومسؤول آخر.

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اللواء

زار مسؤول حزبي بارز مرجعاً رسمياً، وجرى التداول بما جرى، في ضوء التجاذب حول قرار قضائي.

فسّرت إطلالة رئيس تكتل نيابي بأنها “رسالة إذعان” لدولة صديقة عشية زيارة وصفت بالحاسمة!

وجهت انتقادات حادّة “لوزير سيادي” على خلفية تصريحات، تنم عن “جوّ تمرد”؟

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نداء الوطن

يتم تهريب صفقة عبر وزارتي الثقافة والزراعة لشراء أشجار بموجب اتفاق رضائي يتجاوز الثلاثة مليارات ليرة لتوزيعها على المحاسيب، ويجرى التحضير لمسرحية تقوم على تقديم شركة تعود لشقيق مستشار في “الزراعة”، عرضاً ثم سحبه بحجة المصداقية وإبعاد المقرّبين، توصلاً إلى إبرام الصفقة مع شركة أخرى جاهزة.

تحدثت مصادر نيابية عن انزعاج جهة سياسية سعت لتكليف الرئيس سعد الحريري فيما هو منقطع عن التواصل معها.

يؤكد نواب أن لجنة الأشغال العامة ستناقش اليوم مسألة انتهاء عقد امتياز زحلة الكهربائي على أن يصار الى تمديد الامتياز خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل.

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الأنباء

تحاول جهة سياسية ضبضبة ملف يطال تياراً سياسياً، وذلك في محاولة لعدم كشف العلاقات المتشابكة القائمة في هذا الملف.

تشير معلومات نيابية إلى أن ملفاً بات في عهدة النيابة العامة المالية، سوف يتم السير به حتى النهاية.

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البناء

قالت مصادر حقوقية إن نقيب المحامين يقوم بمسعى لضمان تخفيض التوتر بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وإن خريطة طريق يجري العمل عليها ستتيح مخرجاً دقيقاً من خطر التصادم في حال إنجازها والتقيّد بها، وفقاً لتفاهم على تفسيرات متقاربة للنصوص الدستورية انطلاقاً من إدراك مخاطر الافتراق وصولاً للتصادم.

قال خبراء في الشؤون الأميركية إن خيار ولاية تكساس بالذهاب إلى الانفصال عن الاتحاد الفدرالي الذي يقوم عليه الدستور الأميركي يشكل احتمالاً جدياً على جدول أعمال المجلس التشريعي للولاية التي تتصدر الولايات المؤيدة للرئيس دونالد ترامب. ويقول الخبراء إن أكثر من 10 ولايات ستلحق بالمسار التكساسي حال انطلاقه في سابقة هي الأولى منذ تاريخ التأسيس الأميركي

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