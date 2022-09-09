أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تنشط مؤسسة اجتماعية برئاسة نائب في تأمين مساعدات غذائية وإيصالها الى أصحابها في بيروت والمناطق ومصدرها دولة خليجية‎.‎

لم تعمد اكثر البلديات على تنظيف المجاري قبيل حلول الشتاء بسبب ضعف امكاناتها المالية بعد تبدل سعر صرف الدولار‎.‎

نجح محام بيروتي عتيق في رأب الصدع السياسي بين نائب سابق في العاصمة وقيادي كبير في “تيار المستقبل‎”.‎

يجري التحضير للبيان الذي سيصدر عن دار الفتوى عند استضافتها النواب السنة في 24 الجاري وعنوانه الأساس الطائف ودعم ‏مطلق للرئيس ميقاتي وحكومته وهجوم ضد النائب باسيل‎.‎

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الجمهورية

يُحضّر حزب بارز لعقد خلوة داخلية حول الاستحقاق الرئاسي.. واستباقاً لها عمّم على كوادره عدم الإدلاء بأي مواقف داعمة لأي ‏مرشح‎.‎

طُرحت فكرة لقاء مرجع روحي مع القيادات المسيحية لوضعها في احتمالات ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون‎.‎

يقول أحد المتابعين للملف الرئاسي أن بعض “المطابخ” يُسرّب أسماء مرشحين للرئاسة من أجل التغطية على سيناريو يجري الإعداد ‏له لما بعد ٣١ تشرين الأول‎.‎

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اللواء

تمارس دولة كبرى تجاه لبنان، في ما خصَّ إحياء نظام الكهرباء سياسة تتوزع بين التورية والتقيَّة‎..‎

يدور لغط قوي في عدد من المصارف حول مصير منصة صيرفة، على المستويات كافة، بعد إقرار الموازنة‎..‎

يحرص مسؤول كبير على إضفاء أجواء ودّ على علاقته بمرجع كبير، لا سيما في لقاءاته العلنية أو البعيدة عن الأضواء‎..‎

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نداء الوطن

جرى اتّصال مباشر مع نائب جنوبي مطعون بنيابته وأعطي نصيحة بالتواصل مع مرجع نيابيّ لقاء إنهاء الطعن ولكنّه رفض العرض ‏معتبراً أنه فاز بأصوات الناس ومن دون منّة من أحد، وهو كان حضر إلى المجلس الدستوري حيث تمّ الإستماع إلى دفوعاته وقدّم ‏المستندات اللازمة لذلك‎.‎

يبدو أن الخلاف بين حركة «أمل» و»حزب الله» تجاوز حدود مرحلة معركة خلدة في العام 1982 إلى مراحل لاحقة وصولاً إلى ‏عملية أنصارية التي نسبها الحزب إلى نفسه، بينما تسلم من حركة «أمل» أشلاء جنود إسرائيليين كانت جزءاً من عملية التفاوض ‏وتبادل الأسرى‎.‎

توقفت مصادر متابعة عند انتقاد أحد قياديي «حزب الله» تغاضي الدولة الروسية عن عمليات القصف الإسرائيلية في سوريا وتساءلت ‏عمّا إذا كان انتقاده هذا صادراً بصورة شخصية أم يعكس ما يدور في كواليس الحزب، معتبرة أن هذا الموقف ربما ناتج عن إصابة ‏أهداف تابعة للحزب في هذه الغارات التي طالت مؤخراً مطار حلب وأخرجته من الخدمة‎.‎

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البناء

يؤكد دبلوماسيّون روس أن لبنان لم يوجّه أي مراجعة دبلوماسيّة بملاحظات حول تعديل مهام اليونيفيل في جنوب لبنان لجهة منحها ‏حق العمل بدون موافقة الجيش اللبناني، وأن الالتزام الروسيّ المبدئيّ بدعم أي دولة ذات سيادة بمطالبها تجاه مناقشة أوضاعها في ‏مجلس الأمن يعني دعم أيّ مطلب لبناني‎.‎

قال مصدر على صلة بمفاوضات الترسيم إن تأجيل الاستخراج من حقل كاريش هو تأكيد على فعاليّة حضور المقاومة في خلفية ‏المشهد التفاوضي، لكن تحديد نهاية تشرين الأول موعداً بديلاً يعني ربطاً ضمنياً لإنجاز الترسيم بنهاية ولاية رئيس الجمهورية وتأكيداً ‏لخطة ربط الترسيم بالفراغ الرئاسيّ‎.‎

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الأنباء

موقف رئيس تيار سياسي الذي هدد بتخطي الدستور وخلق واقع مأزوم، لم يلقَ أي رد فعل رافض من قوى من البيئة نفسها يفترض ‏بأنها حريصة على الدستور‎.‎

مؤسسة رقابية تبتدع اجراءات غير مبررة في نطاق عملها دون أدنى مراعاة للواقع المعيشي القائم‎.‎