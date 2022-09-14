أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

خفايا

تقول جهات على صلة بملف ترسيم الحدود إن بعض المسؤولين الرسميين حاول استكشاف قرار المقاومة وعاد بغموض أكبر من الذي ذهب به ناقلاً لجهات غير لبنانيّة عجزه عن الإجابة عن سؤال كيف ستتصرّف المقاومة حتى نهاية تشرين الأول إذا جمد الاستخراج من كاريش دون ترسيم

كواليس

نقلت مصادر إعلامية وقائع اجتماع نيابي في ألمانيا حول ازمة الطاقة ومواجهة المستشار شولتز لعاصفة من الاعتراض على معاقبة الألمان بحجة معاقبة روسيا واتهامه بالتورط بضخ المال للاقتصاد الأميركي ثمن الغاز المرتفع ودفع الصناعات الألمانية للرحيل إلى أميركا بسبب فرق سعر الطاقة

النهار

يُنقل بأن عمليات التهريب عن طريق وادي خالد والهرمل تتفاعل على خط سوريا ذهاباً واياباً

يرتقب أن يُطلق نائب سابق ومرشح رئاسي بارز مواقف رئاسية وسياسية خلال اطلالة تلفزيونية قريبة

الجمهورية

إنتهى نقاش داخل أحد الأحزاب الكبرى حول طروحات بعض حلفائه الى أن الطائف أساس النظام في لبنان وليس المطلوب تغييره وإنما الالتزام التام بأحكام الدستور المنبثق عنه.

سجل عدم ارتياح حزب مسيحي بارز من مقابلة لمرجع روحي بارز لتضمينها انتقادات غير مباشرة له.

تمنى مرجع حكومي التحقيق في معلومات تسربت الى لبنان عبر مرجع مكلف بملف قبل تعميمه على من يعنيهم الأمر.

اللواء

تلقَّت جهات لبنانية رسمية وحزبية تطمينات دولية مباشرة وبالواسطة حول عدم إدخال أية تعديلات على آلية عمل اليونيفيل في المرحلة المقبلة

اقتصر لقاء الوفد النيابي التغييري مع كتلة حزبية على نائبين، بعد إعداد دقيق للموقف، الذي اتسم بالإصغاء أكثر من الكلام

يخصِّص مرجع كبير بعضاً من وقته لمتابعة تطورات الوضع الخلافي داخل تيار موالٍ، لا سيما لجهة ما يترتب تجاه قدامى المناصرين

نداء الوطن

تردّد أن نائباً مستقلاً تأخّر عمداً عن اجتماع مخصّص لبحث الملف الرئاسي بسبب حضور نائب زميل له من القضاء نفسه، وتردّد أيضاً أن العلاقة بين النائبين شهدت تشنّجاً كلامياً خصوصاً على صفحات التواصل الإجتماعي قبل الانتخابات.

قيل إنّ نواباً تغييريين استغربوا انسحاب زميلتهم النائبة سينتيا زرازير من اجتماعهم مع النائب جبران باسيل في مقر التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي.

قالت مصادر متابعة إن وزير العدل بدل أن يكحّلها عماها في حديثه عن تعيين قاضٍ رديف في قضية تفجير مرفأ بيروت، فبعدما تحدث عن البتّ في إخلاءات السبيل والدفوع الشكلية عاد ليتحدّث عن ضرورة تحريك الملف النائم منذ أيلول2021 الأمر الذي يثير الكثير من الريبة حول هذا القرار.