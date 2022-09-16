أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ ابتعاد نائب سابق عن التصاريح الاعلامية بعد تداول رئيس حزب تجمعه به علاقة تحالفية تاريخية بإسمه لرئاسة الجمهورية.

تعجّ منازل اللبنانيين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأقارب والأصدقاء والضيوف، غالبيتهم من الشباب والشابات الذين يفتشون عن فرص عمل، اذ ليس لديهم القدرة المادية للإقامة في الفنادق.

لا زال تكتّل نيابي وسطي، مصرّاً على مرشح توافقي خارج اصطفافات 8 و14 آذار، وأبلغ ذلك إلى نواب التغيير وجهات سياسية وحزبية أخرى.

يقول مرجع سياسي معارض إن الوزير السابق زياد بارود هو المرشح الرئاسي الأول لدى دولة بارزة مهتمة بالشأن اللبناني؛ وهي ستعمل على تحريك إسمه في الأسابيع المقبلة، لكنه لن يؤيّده لأنه لا يطابق للمواصفات التي وضعها.

الجمهورية

نُقل عن سفير غربي قوله أمام سياسيين: الأفضل للبنان أن يُنجز استحقاقاته في مواعيدها والمجتمع الدولي لن يكون لبنانياً أكثر من اللبنانين في هذا الشأن.

علّق بعض المشاركين في مناسبة حزبية على كلام أحد الخطباء: نسي أنّ والده كان رئيساً الجمهورية وأنّ الرئيس المُستهدف اليوم هو من حَماه.

تجري اتصالات لإطلاق تحرّك شعبي احتجاجي ضد تجاهل إصدار المراسيم التطبيقية الإحدى المحافظات المُستحدثة.

اللواء

يشارك مرجع حكومي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على نفقته الخاصة.

غادر نواب من ضمن «التغييريين» المواقع السياسية والحزبية التي ساهمت في إيصالهم إلى البرلمان.

تتجه إحدى الجمعيات القطاعية لإنشاء ما يمكن وصفه «بالأمن الذاتي» لحماية مؤسساتها أثناء أوقات العمل، فضلاً عن إجراءات احترازية بدأت بتنفيذها.

نداء الوطن

يقول خصوم للعهد، إنّ بعض السيناريوات الانقلابية قد تصل إلى حدّ تكليف شخصية سنية تعيش خارج لبنان وفشلت فشلاً ذريعاً في الانتخابات النيابية وأعادت نشر صورها على اللوحات الإعلانية على الطرقات، برئاسة حكومة انتقالية من باب ضرب دستورية حكومة تصريف الأعمال.

يتردد أن عدم سفر رئيس الجمهورية إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعود إلى عدم تحميله مشقات السفر الذي يمكن أن يسبب له مشاكل بينما كان هو يفضل أن يستغل هذه المناسبة لإطلالة دولية له قبل نهاية ولايته.

تحمّل جهات قانونية وزير العدل مسؤولية تغطية قرار تعيين محقق عدلي آخر في قضية تفجير مرفأ بيروت وإلقاء كرة النار بين يدي مجلس القضاء الأعلى بدل أن يشكل جدار حماية للتحقيق وللمجلس، خصوصاً أن علاقته الشخصية كانت جيدة مع أعضاء المجلس وقد سبق ورافق رئيسه إلى العراق من أجل تأمين دعم مادي للقضاة.

البناء

قالت مصادر على صلة بملف تشكيل الحكومة إن ثغرة قد فتحت في الجدار تجعل النقاش حول الحكومة الجديدة يخرج من رفع العتب وتسجيل المواقف والتبرؤ من مسؤولية الفشل. وقالت إن حزب الله يلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر والتشاور حول المخارج بما في ذلك تسمية الوزير الدرزي.

يقول ضباط شاركوا في عام 2000 مع خبراء الأمم المتحدة في التثبت من انسحاب الاحتلال وتسجيل التحفظات على الخط الأزرق إن ما يفعله الوسيط الأميركيّ باقتراح خط العوامات يسعى لاستبدال ترسيم الحدود البحريّة باقتراح خط أزرق بحريّ.

الأنباء

*مقاربة غير علمية

مقاربة غير علمية لملف الموازنة العامة في مجلس النواب من قبل بعض النواب الذين يدّعون التمايز، فبدا أنهم استغلوا الجلسة للاستعراض ليس إلا.

*لقاء لافت

لقاء لافت بين مرجعية رسمية وفريق سياسي على هامش جلسة مجلس النواب ما يؤشر الى تطورات ما في استحقاق داهم.