أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يعمل افرقاء على محاولة اتهام نائب بأنه يقف وراء مجموعة من المودعين التي تقتحم فروع المصارف في بيروت والمناطق. وتبين للأجهزة الامنية بعد تدقيق في هوية المشاركين ان لا علاقة للنائب المعارض بهولاء ولو كانوا يعملون بطريقة منظمة

عُلم أن رئيس حزب ونائبا سابقا، سيغير في أدائه وتعاطيه مع حزب ممانع وحليف أساسي له، على خلفية أنه لم يكن الى جانبه في كل الاستحقاقات السياسية والانتخابية

لم يُعرف حتى الآن كيف سيتم تأمين النقل المباشر لكأس العالم في كرة القدم للبنانيين، الأمر الذي يتكرر قبل هذا الحدث

يلتقي نائبان شابان من كتلتين مختلفتين بعيدا من الاعلام في مكتب نائب سابق ويناقشان ملف انتخابات الرئاسة وقضايا اخرى

اللواء

لوحظ وجود رؤساء الحكومات السابقين خارج لبنان في فترة إنعقاد لقاء دار الفتوى للنواب السنّة بدعوة من مفتي الجمهورية!

إنتقد وزير طرابلسي سابق الملابسات التي أحاطت بزيارة جبران باسيل إلى عاصمة الشمال بمعزل عن فعاليات المدينة، ووسط مرافقة أمنية مبالغٍ فيها!

بقيت الإتهامات بوجود مخطط منسق لعمليات إقتحام المصارف مجرد كلام غامض دون الكشف عن أي إثباتات تُشير إلى الجهة التي تقف وراء تلك العمليات!

نداء الوطن

توقعت مصادر مراقبة ألّا يكون تعيين قاض رديف في قضية تفجير مرفأ بيروت سهلاً وألّا يمر في مجلس القضاء الأعلى بحيث أن موافقة المجلس على الاسم الذي اقترحه وزير العدل ليس متاحاً، وهو يحتاج إلى موافقة أربعة أعضاء من أصل ستة يجتمعون بغياب مدعي عام التمييز المتنحي عن الملف.

قياساً على فقدان النصاب في جلسة 14 أيلول النيابية ثم في جلسة التصويت على الموازنة في 16 أيلول بات النصاب النيابي أحد الخيارات المتاحة في اللعبة السياسية، حيث ستكون هناك عملية حشد لجلسة 26 أيلول للموافقة على الموازنة مع الترجيح بأن ما يحصل قد يتكرر في عملية عدم منح أي حكومة جديدة الثقة وعدم تأمين نصاب الـ65 نائباً لذلك إذا كان هذا التشكيل بديلاً عن انتخاب رئيس للجمهورية

رجحت أوساط مراقبة أن يكون استقبال السيد حسن نصرالله للوزير الاسبق طلال أرسلان مع وفد حزبي من أجل منحه تعويضاً معنوياً بسبب خسارته في الإنتخابات ومن أجل أن يطلب أرسلان تثبيت وزير المهجرين المحسوب عليه في التشكيلة الحكومية التي يمكن أن يتم فيها تعويم الحكومة الحالية.

البناء

خفايا

قال مصدر متابع لملف الحدود البحريّة إن هناك مهلة حتى الأسبوع الأول من تشرين الأول لإنهاء ملف الترسيم تمّ الاتفاق عليه بين الدولة والمقاومة تبقى المقاومة خلاله عند معادلة منع الاستخراج من كاريش، وأبلغ الوسيط الأميركي أنه بعد المهلة ما لم يتمّ الترسيم يتمّ تفعيل ما بعد كاريش

كواليس

لاحظ مصدر دبلوماسيّ أن الرئيس الروسي في كلماته داخل وخارج أروقة قمة سمرقند كان منهمكاً بترتيبات استراتيجية اقتصادية وقد بدا مستخفاً وغير مستفزّ من التطوّرات العسكرية التي يتباهى بها الغرب في أوكرانيا. وقال المصدر كأن حرب أوكرانيا انتهت عنده والبحث بدأ بما بعدها

الجمهورية

قال رئيس كتلة نيابية في مجلس خاص أمام مقربين منه إنو بالآخر الحكومة رح تتشكل.

رصدت جمعيات محلية ودولية وأممية ردات الفعل المحتملة من أحد القضاة في حال استهدفته إحدى المبادرات.

يحكى عن اتصالات بين سفير خليجي وآخر لبناني محسوب على مرجعية سياسية محلية في بلد أوروبي.

الأنباء

*حالة نكران

حالة النكران للواقع الذي يعيشه البلد والدرك الذي وصل اليه باتت فوق الوصف وما سلوكيات بعض المسؤولين سوى خير دليل على ذلك.

*أسماء الكواليس

الأسماء غير المرشحة رسمياً لاستحقاق قريب والمتداولة في الكواليس أكثر بكثير من تلك التي تعلن ترشيحها عبر الاعلام.