أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تشبّه جهة سياسية التناغم والتنسيق واللقاءات بين حزب وحركة سياسية بارزين بحقبة انتفاضة السادس من شباط في ثمانينات القرن الماضي.

تسجّل أرقام الوافدين لقضاء عطلة الأعياد في لبنان تدنّياً للمرة الاولى منذ سنوات طويلة من المغتربين اللبنانيين وخصوصا المقيمين في الدول العربية.

تفضل مستشفيات عدم استقبال المرضى الذين لا يحوزون عقود تأمين بسبب التفاوت الكبير بين التكلفة الحقيقية وتسعيرة الصناديق الضامنة.

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الجمهورية

يقول مسؤول في حزب تاريخي إنّ يد حزب كبير ليست بعيدة عن ملف دقيق وحساس يُسوّق على أنه بين مرجعيتين.

قررت شخصية رسمية على علاقة بالوضع القضائي النأي بنفسها عن إدعاء المحقق العدلي.

لاحظت أوساط سياسية التخوف الظاهر بوضوح في تصريح مسؤول عربي من إطلاق أي مبادرة بعد رؤيته ما حل بمبادرة غربية.

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اللواء

يُنقل عن دبلوماسي أممي كبير في بيروت رداً على سؤال حول معاناته مع المسؤولين اللبنانيين الحاليين، قوله، بما معناه: على مَن تقرأ مزاميرك يا داود!

يبتعد قضاة عن المشهد، لأسباب بعضها يتعلق بحالات القرف، أو بسبب عدم الاحراج..

قلّل مصدر عليم من مهمة دبلوماسي، يتردد غالباً إلى لبنان، في بيروت، سواء في التوقيت أو الطروحات..

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نداء الوطن

تردد خلال الساعات الماضية أنّ ملفاً قضائياً حساساً سيشهد مفاجآت كبيرة قريباً.

أعربت سفيرة أجنبية أمام زوارها أنّ السلك الديبلوماسي بات يعتمد مصطلح “الكارثة اللبنانية” بدلاً من “الأزمة اللبنانية”.

عُلم أنّ مصرفياً شديد الانتقاد لارتكابات رياض سلامة انتفع خلافاً للقانون من قرض إسكاني مدعوم بقيمة 5 مليارات ليرة.

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الأنباء

اطلالة مرجع وازن تضع فيتو على حصة تمثيلية يطالب فيها مرجع رسمي وتعطّل استحقاقا وطنيا مفصليا.

حلول وهمية يتحدث عنها وزير معني بملف حياتي خلافا للواقع الذي يبشّر بتوقف مرفق حيوي مطلع العام القادم.

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البناء

توقعت مصادر سياسية بارزة أن تمثل فترة النظر في دعوى الارتياب المشروع التي قدّمها الوزيران السابقان المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي والتي يطلبان فيها تنحّيه عن التحقيق فرصة للبحث عن بدائل للمواجهة بين المجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى تنتهي باعتماد المجلس النيابي لتفسير متفق عليه للمادة 70 من الدستور.

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن مفتاح الجدية في التغيير الذي يرغب به الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هو في تعامله مع الملف النووي الإيراني، لكنها تخشى أن يذهب بايدن أبعد مما ترغب أوروبا في التفاهم مع إيران كما سبق وفعل سلفه وشريكه في الحكم باراك أوباما قبل خمس سنوات.