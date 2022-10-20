أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما مفاده ان مصرف لبنان استطاع جمع نحو مليار و100 مليون دولار عبر منصة صيرفة والسوق الموازية وذلك بشهر واحد (من 15 ايلول حتى 15 تشرين دولار). وهذه الاموال سيضخها المصرف في السوق بعد انتهاء ولاية الرئيس عون لينزل سعر صرف الدولار الى نحو 30 ألف ليرة.

علم أن شخصية شيعية جبيلية أقامت عشاء حضره رئيس جمهورية سابق وقضاة بارزون وقادة أمنيون، اتسم بالطابع الإجتماعي وتداول بالإستحقاق الرئاسي وشؤون البلد.

بدأت الإستعدادات من قبل سفارة المملكة العربية السعودية، لإقامة ندوة جامعة حول إتفاق الطائف، وبمشاركة الاخضر الابرهيمي الذي كان له الدور البارز في الوصول إلى هذا الإتفاق.

الجمهورية

وصفت أوساط نيابية جلسات ُتعقد لإستحقاق حسّاس بأنّها جلسات لإمرار الوقت برداً وسلاماً على المعنيين.

لم تنجح مساعي جهة سياسية فاعلة في إقناع حليف لها بتغيير مساره بما يضمن له مساره وفق خريطة طريق وضعتها له ولم يقتنع بها بعد.

توقعت أوساط نيابية نشوء كتلة جديدة أو أكثر بعد انفراط عقد تكتل لم يُعمّر طويلاً.

اللواء

يستبعد قطب نيابي حصول إنفراج رئاسي، ما لم يحصل تقدّم في التفاهمات الدولية – الإقليمية، خاصة على محور دولتين في المنطقة نافذتين بقوة..

طلب موفد حزب بارز من رئيس تيار موالٍ تقديم ليونة من أجل تشكيل الحكومة، وإصدار مراسيمها قبل الإثنين المقبل.

مددت المصارف الاضراب داخل «الغرف المحصنة» غير عابئة بمصالح المودعين والمواطنين الذين يتعاملون مع فروعها المنتشرة في العاصمة والأقضية.

نداء الوطن

تبدي وزيرة ســابقة رغبة شــديدة بالعــودة الى صفوف الحكومة.

اســتغربت مصــادر مواكبة تصرف نائب تغييري خلال أحد المؤتمرات الصحافيــة الخاصة بملف تشريعي إصلاحــي، إذ على الرغم من تأخره في الحضور، أمــضى وقتــه متصفحــا حسابه على موقع »تويتر«، مــن دون إيـلاء أي أهمية للمشاركة مع أعضاء المؤتمر والمنظمين

تقوم مسؤولة في تجمع »مدني« بالضغط على نائبين من تكتــل التغيير يرغبان في الخروج من التكتل كما فعل زميلهما ميشــال الدويهي، للحــد من حصــول شروخ جديدة في هذا التكتل.

البناء

قال مرجع سياسي إن الحكومة الجديدة ستولد بالمصادفة في موعد واحد تقريباً مع رسائل اعتماد إطار تقاسم ثروات النفط والغاز بين 27 و28 من الشهر الحالي بعدما صار العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وباتت الأثمان الحكومية والرئاسية أكثر ترابطاً.

قال مصدر قيادي فلسطيني إن الإشارة الى صفة القيادي في حركة حماس خليل الحية لدى استقبال الرئيس السوري للوفد الفلسطيني بصفته نائب رئيس حركة حماس في غزة له دلالاته كما أن رئاسة الأمين العام لحركة الجهاد زياد نخالة للوفد في اللقاء بروتوكولياً لها دلالاتها.