أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يُحكى عن تباينات داخل أحزاب مسيحية حيال عدم المشاركة في الحكومة، إذ إن ذلك سيعطي المسيحي الآخر دفعاً شعبياً عبر الخدمات من خلال وزرائه قبيل الانتخابات المقبلة بعد سنتين.

ما زالت المساعدات التي تأتي من بعض الدول والمغتربين اللبنانيين محصورةً بجمعيات موثوق بها، وسط استياء من تحصيل الدولة ضرائب ورسوم على بعضها إن في المرفأ أو في كل المعابر.

تردد ان الرائد المتقاعد رائد الجمل المحكوم بالسجن من قبل المحكمة العسكرية في ملف الرشاوى في الكلية الحربية أصبح خارج الأراضي اللبنانية وتحديدًا في الولايات المتحدة الأميركيّة.

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الجمهورية

سئل زعيم سياسي عن علاقته بمسؤول كبير: فقال: الحمدلله على خلاف الى يوم الدين.

تؤكد أوساط حزبية أن لا مبادرة عربية تجاه لبنان سائلة: أين هم العرب؟

أكدت أوساط متابعة لملف التأليف أن الحكومة رُحّلت إلى آواخر كانون الثاني المقبل.

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اللواء

يجزم مصدر وزاري على خط مشاورات التأليف المتحركة أن القطبة المعيقة، لتاريخه عقدة إقليمية دولية معروفة..

لوحظ انقطاع الاتصالات بين مرجعين، منذ نحو أسبوعين، غداة قرار ملتبس..

يواجه قاضٍ كبير إحراجاً فعلياً، على خلفية نقطة نظامية، يدرسها، وإن كانت تختلف عن سوابق متشابهة..

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نداء الوطن

يردّد مسؤول في مجالسه أنّ نحو 11 مليار دولار دخلت الى لبنان منذ تشرين الأول ولغاية اليوم.

يؤكد نواب معنيون في لجنة الاشغال العامة أنها مصرّة على متابعة ملف الفيول من خلال جلسة ستعقد لهذه الغاية قبل نهاية العام.

قال رئيس كتلة نيابية إن حزبه أنهى الترتيبات اللوجستية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة آخذاً بالاعتبار أي قانون انتخابي يمكن اعتماده.

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الأنباء

يتولى عدد قليل جدا من نواب تكتل كبير الدفاع عن سياسات رئيس التكتل، فيما ينكفئ العدد الأكبر من باقي النواب عن الحديث.

تبين أن مسؤولاً رسمياً تراجع عن موقف كان أبلغه إلى مرجع روحي يقتضي بالموافقة على شخصية تختارها المرجعية.

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البناء

قال سفير أوروبي يتابع المسار الحكومي إن المعنيين بالتشكيل كلما اقتربوا من اللحظة الحاسمة للقرار يتراجعون لأن التسوية الحكوميّة ستثير بوجه أحد طرفيها عاصفة احتجاجات في بيئته الطائفية والسياسية وفي وجه الطرف الآخر عاصفة في بيئته الطائفية والسياسية بالإضافة الى علاقاته الخارجية.

شكّل قرار إقفال الأجواء التونسيّة والجزائريّة بوجه الطائرة الإسرائيليّة التي حملت الوفود الأميركيّة والإسرائيليّة الى المغرب ضمن السياق التطبيعي سبباً لتوتر في العلاقات الأميركيّة التونسيّة والأميركيّة الجزائريّة.