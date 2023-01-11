أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن شائعات تناولت رئيسا سابقا لأحد الأحزاب، ومباشرة بعد المساجلات التي حصلت بين حزبه وحزب آخر بهدف تأجيج الحملات بينهما.

لوحظ أن مدير عام شركة وطنية بارزة غمز خلال مناسبة أخيرا من قناة تيار مسيحي أساسي مستعملاً احدى عباراته بشكل ساخر ما ولّد حملة ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التيار نفسه.

لا تزال معظم دول الخليج تحجب المواعيد عن شخصيات لبنانية، بانتظار إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

الجمهورية

أكّدت جهات ديبلوماسية غربية أنّ اجتماع باريس للدول المعنية بأزمة لبنان لا يحمل حلاً إذا لم تكن هناك قاعدة توافق داخلي بالنسبة للإستحقاق الرئاسي.

هدّدت شخصية رسمية بكشف محتوى محادثات «واتساب» بينها وبين أحد المسؤولين إذا اضطرت إلى ذلك.

نفى أحد المسؤولين تورطه في عملية تجارية قد تُعتبر إستغلالاً لموقعه، معتبراً أنّه لا يمكنه إقفال شركاته وتغيير وجهة عمله.

اللواء

جرى تبادل توضيحات بين عاصمة أوروبية وطرف لبناني على خلفية رسوم مُسيئة، بحيث لا تؤثر على الاتصالات السياسية، ولا سيما في ما خص بعض الاستحقاقات.

تُدقق جهات غير مصرفية في بيان إضراب المصارف، الذي تمّت المسارعة لنفيه، والأدوار التي لُعبت والضغوطات التي جرت لعدم تنفيذ الإقفال والذي كان مقرراً لثلاثة أيام.

دخل مقاولون ومهاجرون في توظيف مالي، كل حسب معطياته، في منصات صيرفة، وفي أكثر من فرع، حيث توجد حسابات، الأمر الذي وفَّر لبعضهم أرباحاً يومية بعشرات ألوف الدولارات.

نداء الوطن

يُقال إنّ القطريين سمعوا من مرشّح بارز لرئاسة الجمهورية عدم حماسته لعودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى السراي من جديد، في حال انتخابه رئيساً، وعدم رغبته بإسناد حقيبة وزارة المال للثنائي الشيعي.

تداولت أوساط سياسية بصيغة تتضمن تمديد خدمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن صيغة اقتراح قانون التمديد لموظفي الفئة الاولى الذي يُناقش في المجلس النيابي حالياً.

يتردد أنّ مستشاراً مزدوجاً لوزير الطاقة ومنشآت النفط من الفريق الاستشاري لوزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني، هو من يحضّر العقود في منشآت النفط والمديرية العامة للنفط.

البناء

أكد خبراء عسكريون يتابعون حرب أوكرانيا أن التطورات الميدانية ليست في صالح الجيش الأوكراني، وقد تحمل مفاجآت صادمة رغم الصوت المرتفع للقيادات السياسية والعسكرية الأوكرانية وتلقيها سيلاً من المساعدات العسكرية الغربية.

توقف دبلوماسيون وسياسيون وإعلاميون أمام نتائج التصويت لأهم شخصية عربية في قناة روسيا اليوم ومعنى فوز ولي العهد السعودي بالصفة للعام الثاني على التوالي وبنسبة تقارب ثلثي المصوّتين بموازاة فوز الرئيس فلاديمير بوتين بصفة الشخصية العالمية الأولى.