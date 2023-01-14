أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اللواء

استمع وزير زائر إلى انطباعات نظيره اللبناني عن زيارة لدولة كبرى، وعن احتمالات استئناف التفاوض حول ملف بالغ الحساسية.

يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض!

قطع عدد من المختبرات والمؤسسات الاستشفائية الصلة بصورة كلية مع المصارف لجهة الحسابات، والبطاقات أو الشيكات!

نداء الوطن

يقال إنّ بعض من التقاهم وزير الخارجية الإيراني لم يفهم السبب الحقيقي للزيارة المفاجئة.

يسأل بعض المواكبين عن تأثير حادثة العاقبية على حماسة شركة «توتال» للعمل في جنوب لبنان قبالة البلوك 4 بسبب الخشية من تعرّض طواقمها لأي احتكاك مع أهالي المنطقة.

يشهد حزب تاريخي خلافات بين قيادته الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية وقد انفجرت الخلافات أخيراً وسط مطالبات باستقالة الهيئة الادارية الحالية.

الأنباء

خطوات مشبوهة الخلفيات والغايات تكاد تشعل الشارع في ظروف البلد بغنى فيها عن مزيد من الانهيارات.

بعض الموظفين لا يزالون ينتظرون صرف مساعدة مالية كانت متوقعة نهاية هذا الأسبوع.