أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

■لوحظ ان نائب “القوات” غياث يزبك اعتمد “تويتر” للرد على البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي داعيا اياه الى التمييز بين النواب وعدم وضعهم في سلة واحدة

■قال مسؤول في “حزب الله” وعضو مكتبه السياسي لمحدثيه أن هناك ثلاثة مرشحين بارزين للرئاسة :مرشح تسلية (ميشال معوض) ، مرشح تسمية (سليمان فرنجية) ومرشح تسوية لم يعرف اسمه بعد

■صدر قبل يومين تقرير صحافي بخط احد الاجهزة الامنية يدافع فيه عن الحملة التي استهدفته في الايام الاخيرة

■علم أن التوصيات السياسية حول الوظائف التي يتقدم بها شبان إلى مؤسسات دولية وأممية، أضحت غير مقبولة خلافاً لما كان يحصل سابقاً

■يُنقل أن مشاركة لبنان، من خلال كل القطاعات، في نشاطات خليجية، أدت إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لهذه القطاعات والمؤسسات

اللواء

■ تبين أن رفض بيان المطارنة الموارنة للإجتماعات الحكومية جاء بعد إتصالات حزبية وسياسية جرت مع بكركي عشية إنعقاد اجتماعهم برئاسة البطريرك الراعي!

■سافر عدد ملحوظ من نواب التغيير والمستقلين غداة إعلان بعض رفاقهم النواب الإعتصام في قاعة مجلس النواب !

■ أدى تأخير توقيع ترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية إلى مضاعفة حالة التململ السائدة في أوساط الضباط بسبب الضغوط المعيشية والإجتماعية نتيجة تبخر قيمة رواتبهم!

نداء الوطن

■ يتردد ان حاكــم مصرف لبنان رياض سلامة سارع الى الرد بإيجابية على طرح إمكانية التمديد له بعد انتهاء ولايته الرسمية.

■ بتمويــل من الأتراك يجري العمل على إعادة ترميم مبنى وزارة الخارجية الجديد في شارع المصارف ليكون بديلا عن قصر بسترس.

■ تســتبعد مصادر حكومية عقد جلســة لمجلس الــوزراء هذا الاســبوع ، لكنها لم تنف إمكانيةٍ الدعوة الى جلســة الاسبوع المقبل ليكون ملــف تقديم المســاعدات للأســاتذة، من الدول المانحة، بندا اساسيا

اسرار الجمهورية

■ كشفت مصادر ديبلوماسية أن ترّددات حادث العاقبية لن تقف عند مجريات التحقيقات الجارية ما لم تنته الى خطوات معلن عنها في المحاسبة

■ َكّثف مرجع روحي من وتيرة اجتماعات استشارية يعقدها من أجل مقاربة جديدة للاستحقاقات الداهمة في البلاد

■ قالت سفيرة دولة كبرى ان السياسيين اللبنانيين ومعهم جزء كبير من الرأي العام يعتقدون خطأ أن الخارج هو الذي يقرر هوية الرئيس في حين ان الامر يعود إليهم بدرجة أولى

البناء

كواليس

تقول مصادر في محور المقاومة إن الرسالة التي حملتها المسيّرات التي استهدفت قاعدة التنف الأميركية هي بداية مرحلة جديدة ستظهر ملامحها تباعاً سيكون خلالها الردّ على كل قصف أميركي وإسرائيلي بصورة تجعل التصعيد خياراً قائماً ما لم يتحقق الردع المنشود

خفايا

تساءل مصدر مالي عن سبب امتناع كل الذين يركزون على خطورة ارتفاع سعر صرف الدولار من نواب وزعماء ومراجع روحيّة عن الدعوة الى تشريع يمنع مصرف لبنان من طباعة المزيد من كميات العملة الورقية وهم يعلمون أن ذلك هو السبب الحقيقي لتسارع انهيار الليرة.

الأنباء

*غطاء غير مباشر

تتضمن مواقف شخصية غير سياسية غطاءً غير مباشر لعودة خطاب خطير يستهدف وحدة لبنان وفكرته.

*لا تجاوب

اقترح نائب تغييري على نواب من كتلته وكتل أخرى، التصويت في الجلسة النيابية الأخيرة بعبارة تؤشّر إلى ملف قضائي، لكن اقتراحه لم يلق التجاوب المطلوب.