أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن مرجعاً سياسياً أبدى خلال اجتماع لكتلته مخاوفه من العودة إلى حقبات الماضي من الفتن والطروحات الطائفية، وتمنى على النواب تجنب الخوض في مواقف إعلامية لا تخدم أجواء هذه المرحلة البالغة الدقة.

يقول نائب سابق ان المواقف الجامدة للكتل المسيحية يمكن ان تطيح بدورها في حال تمت تسوية اقليمية برعاية دولية.

لوحظ أن بعض الإعلام يستعيد لغة الأحداث والإغتيالات والإتفاقات التي حصلت في الثمانينات وبداية التسعينات.

لم تظهر التحقيقات الامنية حتى اليوم الجهة التي تقف وراء الاعمال المسيئة للعيش الواحد داخل بلدة بريح الشوفية.

الجمهورية

تعليقاً على تصريح أدلى به مسؤول بعد لقاء مهمّ، عن خطين يسيران في موازاة بعضهما إلى الامام فقال: خطان متوازيان لا يلتقيان ابداً وإن التقيا فلا حول ولا قوة.

تخوّفت أوساط مسؤولة ان يكون خلف استحقاق حسّاس ما يُفتح من ملفات، فيما النزاع على هذا الإستحقاق بحدّ ذاته داخلياً وخارجياً.

يُنتظر أن تشهد العلاقة بين تنظيمين فاعلين قريباً لقاءات على مستويات عليا ستكون أكثر جدية لتنقية العلاقة بينهما.

اللواء

حسب مصادر واسعة الإطلاع فإن دولة كبرى وراء الحراك الذي أصاب تحقيقات المرفأ وإنهيار العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي.

طلب رئيس تيار معروف إلى نشطائه عدم التطرُّق من قريب أو بعيد للعلاقة مع حليف أوشك أن يكون سابقاً.

تتريث قوى سياسية مسيحية في الدعوة الى تحركات واسعة، بانتظار جلاء صورة ما يحدث والتأثيرات الخارجية عليها.

نداء الوطن

تتوقع مصادر ديبلوماسية أن تُتبَع العقوبات الأميركية على حسن مقلد وولديه بعقوبات تطاول شخصيات تعامل معها مقلِّد، ومن بينها كيانات اغترابية في بلدان أفريقية تحديداً.

يتردّد أنّ مسؤولين سوريين أبدوا انزعاجهم من كلام الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير بخصوص مصر في ضوء محاولات ترميم علاقة دمشق مع الدول العربية.

تتناول الاوساط القضائية الحديث عن حسابات مصرفية حديثة لمدراء عامين وأعضاء في المجلس المركزي لمصرف لبنان فُتحت في مصارف خارجية وتمّ تحويل مبالغ ضخمة اليها يُخشى أن تكون من أموال الدعم.

البناء

لفتت نظر الأجهزة الأمنية عودة أسماء ووجوه ارتبطت بها أعمال التخريب والشغب في أحداث ما بعد 17 تشرين الأول 2019، للظهور مجدداً في الشارع على إيقاع ارتفاع سعر صرف الدولار ما يعني عودة المشغل والمموّل لبرنامج العمل القديم من قطع طرقات وأحداث شغب وصولاً الى الفوضى وانفلات الأمن.

قال مصدر حقوقي إن الخطوات التي سلكها ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت لا رجعة فيها ونتيجتها استحالة المضي بالتحقيق دون تعيين محقق جديد والطريق مقفل إلا بتنحي القاضي طارق بيطار او اتخاذ محكمة التمييز قراراً بكف يده بقبول إحدى دعاوى الرد تمهيداً لتعيين بديل

الانباء

مواقف خارجية تستدعي التوقف عندها لجهة توقيتها تزامناً مع تطورات الساعات الماضية.

هدوء وليونة مستجدة في تصريحات احدى الوجوه السياسية ما يعكس عدم ارتياح على الموقع السياسي.