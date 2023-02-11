أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

كشف وثائقي بعنوان “النهاية” عبر قناة “الجديد” أنّ “حزب الله” طلب في مؤتمر سان كلو المثالثة في لبنان ورفض ممثلوه تدوين محاضر بالجلسات لكونها تشاورية.

لوحظ ان عدداً من أصحاب المولدات أصدر فواتيره بالليرة قبل ان يحولها الى الدولار الاميركي بسعر صرف 50 الف ليرة، فارضا على الناس دفعها بالدولار.

نشب خلاف في بلدية سوق الغرب على خلفية توقيع رئيس البلدية اذنا لجمعية القرض الحسن بانشاء مبنى وافتتاح فرع لها في وسط البلدة والاخير يعتبر ان الاوراق قانونية ولا يمكنه رفضها فيما كان الطلب اليه التذرع بالعقوبات المفروضة عليها

نشب امس اشتباك مسلح بين اصحاب مولدات في منطقة عائشة بكار بين ابناء المنطقة واخرين ينتمون الى حزب ممانع يحاولون احتكار الخدمة في الشارع

اللواء

يشكو وزراء من تحكُّم بعض السفيرات في عملهم، سواء تعلق الأمر بتفاهمات مع الخارج أو إجراءات في الداخل!

يغمز مسؤول غير مدني كلما سنحت الفرصة، من قناة رئيس تكتل نيابي، على خلفية حملة لم يكن لها مبرّر في نظر كثيرين..

تبين أنّ السبب الرئيسي لإضراب المصارف يرتبط برفضهم إعطاء معلومات عن حسابات لأشخاص طلبت إحدى القاضيات تزويدها بها على خلفية الاتهام لهؤلاء بتبييض الاموال!

نداء الوطن

توقفت المصارف عن السماح للموظفين بسحب رصيد رواتبهم على منصة صيرفة منذ أيام، وعزت جهات حكومية هذا التدبير إلى ضغط المصارف على المجلس النيابي لاقرار قانون الكابيتال كونترول وفقاً للصيغة التي تراعي مصالحها، اضافة إلى الضغط على القضاة لمنعهم من اصدار احكام بإلزامهم برد الودائع.

شوهدت شاحنات تنقل صناديق يرجح ان تكون مليئة بالعملة اللبنانية من مستودع في منطقة الجناح تابع لأحد الصيارفة غير الشرعيين قبل ساعات من توقيفه، علماً ان الصراف المذكور يعمل كبديل لإحدى شركات الصيرفة التي فرضت عليها عقوبات.

تبين أن نفس الاشخاص الملاحقين بالمضاربة على العملة هم من سبق أن وردت اسماؤهم في وثائق أمنية لاتجارهم بالمواد الغذائية والادوية المدعومة، ولاحتكارهم كميات من المحروقات قبل رفع الدعم عنها.

الأنباء

ملف دقيق يثار من وقت الى اخر على وقع الكوارث ليعود ويبقى من دون أي حلول عملية.

الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة دعوة مرتقبة والحساسية التي ترافقها.