أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء:

– قال مصدر نيابي إن التعقيدات التي عرقلت انعقاد الجلسة النيابية التشريعية والأبعاد الطائفية التي تحكمت بمواقف الكتل النيابية ستفرض حضورًا سلبيًا على مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يزيد من تعقيد التوافق المفترض الذي يتيح تجميع نصاب الـ86 نائبًا لإنتخاب رئيس جديد.

– قال مصدر مالي إن اعتماد شراء الليرات السورية كتعبير عن دعم سوريا بوجه قانون قيصر الذي بدأته مجموعات أردنية يتحول الى موجة عامة في البلاد العربية ويمكن لاستمراره بصورة منتظمة لها ديمومة ان يؤدي الى تحسن سعر صرف الليرة السورية بوجه الدولار.

الجمهورية:

– لم يفقد بعض متابعي ملف الإستحقاق الرئاسي الأمل في إمكان نجاح حزب فاعل بإزالة الألغام وهدم السدود بين رئيسي تيارَين حليفين له.

– جَمّد أكثر من مسؤول حزبي نشاطاته المناطقية بعد أن تلقّوا جملة تحذيرات بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية.

– أرجَأ أحد القادة السياسيين زيارة كان ينوي القيام بها الى دولة خارجية الى موعد لاحق منعاً لأي تفسيرات في غير محلها.

اللواء:

– وصف دبلوماسي مقرَّب ما نجم على الاجتماع الخماسي بأنه شكل “خلية عمل” على مستوى سفراء، تعمل بطريقة جماعية، بعدما كان الأمر يقتصر على “سفيرتين فقط”.

– نُصح مرشح “تغييري” للرئاسة، بعدم الاقدام على خطوة، يفكر فيها منذ أسابيع بإعلان سحب اسمه من التداول، على غرار ما فعله وزير سابق.

– ينتظر موظفون ومتقاعدون قبض رواتبهم النصفية على سعر صيرفة (38000 ل.ل.)، لكن الخبر اليقين عندما تتحوّل المساعدتان في الساعات المقبلة الى المصارف المقفلة.

نداء الوطن:

– يتردد أنّه خلال اللقاء الخماسي في باريس بادرت الجهة الأميركية إلى الطلب من المجتمعين الضغط على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ويقال إنّها توجهت بنظرها صوب الممثل القطري.

– علم أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال البحث الثنائي وتضمّ كلّاً من النائب علي حسن خليل والعميد المتقاعد ديدي رحال.

– يعتزم نائب سابق في حزب بارز، إطلاق موقع الكتروني إخباري، ليعود من خلاله إلى الساحة السياسية من البوابة الإعلامية.

الأنباء:

– مكالمة هاتفية مستغربة من مرجعية سابقة برئيس تيار سياسي رغم التاريخ المتوتر الى حد القطيعة بينهما.

– موقف سياسي قد يشهد تحوّلا في الأيام المقبلة على خلاف ما هو اليوم.